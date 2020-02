HOK-Elannon vaaleissa yli 1 200 ehdokasta

HOK-Elannon kaikki Prismat avoinna 24/7 jouluun asti 16.12.2019 13:20:56 EET | Tiedote

HOK-Elannon Prisma-ketju on ollut aktiivinen aukiolojen laajentamisessa. Ensimmäisen kerran ympärivuorokautista aukioloa kokeiltiin Prisma Kaaren joulukaupassa 2016. Kokeilu oli onnistunut ja pysyvä 24/7-aukiolo laajeni sittemmin Itäkeskuksen, Olarin ja Keravan Prismoihin. Uusin toivottu ja hyvin vastaanotettu tulokas 24/7-rintamalla on lokakuussa avattu kauppakeskus Mall of Triplan Prisma.