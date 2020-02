HOK-Elannon vaalien ehdokasnumerot arvottiin

Jaa

HOK-Elannon edustajiston vaalien ehdokkaat ovat saaneet numeronsa. Ehdokkaita vaaleissa on 1 237, ehdokaslistoja on 26 ja vaaliliittosopimuksia on tehty kuusi.

HOK-Elannon edustajiston vaaleissa 26.3.-6.4.2020 valitaan Suomen laajimmin omistetun yrityksen ylin päättävä elin. 60-jäsenisen edustajiston toimikausi on neljä vuotta. Ehdokkaiden nimet ja numerot löytyvät osoitteesta osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto Äänioikeutettuja on yli 630 000. Mitä aktiivisemmin äänestetään eli mitä korkeammaksi äänestysprosentti nousee, sitä paremmin uuden edustajiston kokoonpano vastaa HOK-Elannon laajaa asiakasomistajakuntaa. Edellisissä vaaleissa vuonna 2016 äänestysprosentti oli 26. HOK-Elanto tarjoaa nyt jo neljättä kertaa mahdollisuuden nettiäänestämiseen. Vuonna 2016 nettivaihtoehdon valitsi lähes puolet äänestäneistä. Vaalikone avataan äänestäjille 24.3.2020 osoitteessa osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto. Sivustolta pääsee äänestämään 26.3. kello 9. Oheisessa liitteessä ehdokaslistojen nimet, ehdokasmäärät ja -numerot sekä vaaliliitot.

Yhteyshenkilöt

Linkit