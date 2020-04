HOK-Elannon vaalit 2020: Ääniä 121 002, reilusti yli puolet netin kautta

HOK-Elannon edustajiston vaaleissa äänesti kaikkiaan 121 002 asiakasomistajaa, ja äänestysaktiivisuus nousi 19,3 prosenttiin. Mahdollisuutta äänestää netin kautta käytti kaikkiaan 66 251 jäsentä eli 54,8 prosenttia äänestäneistä (edellisissä vaaleissa netin kautta äänesti 46,3 %).

Osuuskauppa on aidosti demokraattisesti hallittu yritys, jonka ylimmässä päättävässä elimessä vaikuttavat asiakasomistajien vaaleilla valitsemat edustajat. HOK-Elannon toimialueen kunnista edustajia valittiin Espoosta, Helsingistä, Hyvinkäältä, Järvenpäästä, Keravalta, Nurmijärveltä ja Vantaalta. Ahkerimmin äänestettiin Helsingissä ja Keravalla.

– On tärkeää, että edustajiston kokoonpano vastaa laajan omistajakunnan näkemyksiä osuuskaupan hallinnosta. Edustajistolla on sääntömääräisten tehtävien lisäksi mahdollisuus nostaa esiin asiakasomistajien arkeen vaikuttavia ajankohtaisia teemoja, HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen linjaa.

Vaaleissa oli kaikkiaan lähes 630 000 äänioikeutettua, noin 40 000 enemmän kuin edellisissä vuonna 2016 toimitetuissa vaaleissa. HOK-Elannon vaaleissa oli nyt jo neljättä kertaa käytössä mahdollisuus äänestää verkossa. Vaalipalvelukokonaisuuden tuotti Edita Prima Oy. Äänestäjä tunnistautui nettiäänestykseen pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella. Postiäänikuorissa oli erityinen koodi. Näin varmistettiin äänestäjän vaalisalaisuuden säilyminen sekä se, ettei kukaan päässyt äänestämään vaaleissa kahdesti. Mitätöityjen äänien määrä oli 294. Annettua ääntä ei sen sijaan voitu missään vaiheessa yhdistää äänestäjään.

Osallistuminen vaaleihin oli tehty helpoksi mahdollistamalla sekä nettiäänestys että perinteisempi postiäänestys. Jos äänestäjä olisi äänestänyt sekä netissä että postitse, olisi nettiääni jäänyt voimaan.



24 uutta edustajiston jäsentä, naisenemmistö vahvistui

HOK-Elannon edustajiston vaaleissa valittiin Suomen laajimmin omistetun yrityksen ylin päättävä elin. Osuuskaupan 60-jäsenisen edustajiston toimikausi on neljä vuotta. Uusia edustajiston jäseniä on valittujen joukossa 24 (25), joista osa on ollut mukana varaedustajina aiemmin. Edustajistoon valittiin 35 (32) naista ja 25 (28) miestä.

Eniten ääniä saaneet kymmenen ehdokasta olivat:

Heinäluoma Eveliina 2461 Tuomioja Erkki 1885 Arajärvi Pentti 1601 Sarkomaa Sari 1369 Rydman Wille 1026 Kaleva Atte 965 Honkasalo Veronika 884 Vanhanen Matti 856 Alanko-Kahiluoto Outi 801 Kauma Pia 770

Edustajistoon valittiin seuraavat henkilöt lopullisen vertausluvun mukaisessa järjestyksessä:

Heinäluoma Eveliina kansanedustaja, yhteiskuntat. maisteri Helsinki 2461 Sarkomaa Sari kansanedustaja, terveydenh. maisteri Helsinki 1369 Tuomioja Erkki kansanedustaja, valtiot. tohtori Helsinki 1885 Kauma Pia kansanedustaja, kauppat. maisteri Espoo 770 Honkasalo Veronika kansanedustaja, nuorisotutkija Helsinki 884 Alanko-Kahiluoto Outi kansanedustaja, filosofian tohtori Helsinki 801 Arajärvi Pentti professori Helsinki 1601 Rydman Wille kansanedustaja, valtiot. maisteri Helsinki 1026 Kiljunen Kimmo valtiot. tohtori, kansanedustaja Vantaa 754 Raatikainen Mika rikosylikonstaapeli Helsinki 589 Laiho Mia kansanedustaja, lääketieteen tohtori Espoo 475 Heinämaa Mari sairaanhoitaja Helsinki 244 Peltonen Eemeli eduskunta-avustaja, valtiot. kandidaatti Järvenpää 520 Laukkanen Antero kansanedustaja, sosiaalineuvos Espoo 435 Vanhanen Matti eduskunnan puhemies Nurmijärvi 856 Uotila Kari eläkeläinen Espoo 612 Laurikainen Samuli luomuviljelijä Helsinki 402 Harakka Timo ministeri, kansanedustaja Helsinki 630 Kaleva Atte yrittäjä Helsinki 965 Paavolainen Sara näyttelijä Helsinki 566 Månsson Björn journalist, pensionär Helsinki 724 Värmälä Johanna sairaanhoitaja (YAMK), erityisasiantuntija Espoo 568 Juvonen Arja geronomi (AMK), kansanedustaja Espoo 518 Kivelä Mai kansanedustaja Helsinki 588 Vahasalo Raija rehtori, kasvatust. maisteri Kirkkonummi 294 Nieminen Pinja sos.alan suunnittelija Espoo 382 Bryggare Arto kauppat. kandidaatti Helsinki 514 Tuohino Anita ryhmäpäällikkö Vantaa 213 Asko-Seljavaara Sirpa professori Helsinki 686 Kähärä Sirkka-Liisa sairaanhoitaja (AMK), suunnittelija Vantaa 612 Rainio Jaakko rehtori Hyvinkää 284 Peltokorpi Terhi kätilö (AMK), kasvatust. maisteri Helsinki 431 Alanen Outi näyttelijä, ensihoitaja (AMK) Helsinki 544 Vepsä Sinikka sairaanhoitaja Helsinki 467 Krohn Irina teatteritaiteen maisteri Helsinki 328 Backlund Lotta yrittäjä Helsinki 498 Karjalainen Anne rehtori Kerava 429 Niikko Mika kansanedustaja Vantaa 488 Reinikainen Pekka lääkäri Helsinki 407 Järvinen Jukka päihdetyöntekijä, sosionomi Helsinki 441 Särkijärvi Jouni arkkitehti Espoo 264 Lohikoski Pia kansanedustaja, valtiot. maisteri Kerava 433 Kolu Harry myyjä Espoo 202 Selin Ann eMBA, johdon neuvonantaja Helsinki 426 Kairenius Topi panimoyrittäjä, hyönteiskokki Helsinki 310 Saukkonen Lea meteorologi Helsinki 455 Eklund Tarja leipomotyöntekijä Vantaa 587 Finne-Elonen Laura erikoislääkäri , specialläkare Helsinki 411 Hassan Ahmad Noor merkonomi Helsinki 424 Rantanen Mari kansanedustaja, ensihoitaja Helsinki 467 Laaninen Timo pastori, hallintot. maisteri Helsinki 379 Kontula Anna kansanedustaja, sosiologi Tampere 483 Rihtniemi Suvi diplomi-insinööri, toimitusjohtaja Helsinki 397 Anttila Maija sairaanhoidon opettaja Helsinki 365 Alén Sini varhaiskasv. opettaja Vantaa 330 Kostama Rita yrittäjä, tradenomi Järvenpää 260 Karttunen Pasi sopimusasiantuntija Hyvinkää 296 Autio Minna professori Helsinki 300 Tallqvist Tarja dokumenttiohjaaja, lähihoitaja Espoo 267 Ebeling Mika pastori, raamattukouluttaja Helsinki 407

Edustajiston jäsenten lisäksi vaaleissa valittiin 60 varajäsentä. Heidän nimensä, vaalien tulokset kokonaisuudessaan ja kaikkien ehdokkaiden saamat äänimäärät on julkaistu osoitteissa osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto

Vuoden ostokset 12 000 € kolmelle voittajalle

Kaikkien äänestäneiden kesken arvottiin vuoden ostokset à 12 000 € kolmelle voittajalle. Arpaonni suosi seuraavia: Sauli Sydänmetsä, Pyhäntä; Marleena Lehtinen, Vantaa; Jorma Hattula, Helsinki.

Internetissä äänestäneet osallistuivat myös lisäarvontaan, jossa palkintoina oli 100 € arvoinen ravintolalahjakortti 50 voittajalle. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.