HOK-Elanto avaa Helsingin Sokoksen kulmaan Hesburger-ravintolan

Helsingin ydinkeskustassa hotelli Vaakunan ja Sokos-tavaratalon kulmassa herkutellaan toukokuusta alkaen hampurilaisilla, sillä HOK-Elanto avaa paikalle uuden Hesburger-ravintolan. Hesburgerin yläpuolella toisessa kerroksessa jatkaa Happy Farmer Coffee Bar & Wine.

S-ryhmän suurimman alueosuuskaupan HOK-Elannon operoima Hesburger Helsinki Asema-aukio avaa ovensa tyylikkään valoisassa liiketilassa Sokoksen kulmassa toukokuun loppupuolella. Laajoilla aukioloajoilla palveleva ravintola työllistää noin 30 henkilöä ja nopean asioinnin takaavat viisi itsepalvelukassaa. Sijainti päärautatieaseman kupeessa palvelee paikallisten ohella suurta joukkoa joukkoliikenteen matkustajia.

– Suomalaisten rakastama hampurilaiskonsepti tarjoaa vastauksen Helsingin keskustassa liikkuville niin kiireisen päivän ruokailuun kuin pikkutunneilla yllättävään yöpalojen tarpeeseen. Noin 60-paikkainen Hesburger täydentää entisestään HOK-Elannon palvelutarjontaa ydinkeskustan alueella, sanoo HOK-Elannon ravintolatoimialan johtaja Henriikka Puolanne.

HOK-Elanto operoi Sokoksen kulman lisäksi kolmea Hesburger-ravintolaa, jotka sijaitsevat Espoon Sellossa, Vantaan Jumbossa ja Järvenpään Prisma-keskuksessa.

– On hienoa, että uusi Hesburger nousee näin näyttävälle ja vilkkaalle paikalle Helsingin keskustaan, jossa nopealle syömiselle on paljon kysyntää. Uskomme, että tuotevalikoimallamme tavoitamme paljon myös aiemmin tällä liikepaikalla ruokailleita asiakkaita: Olemmehan viime vuosina panostaneet vahvasti omiin kasviproteiinituotteisiimme. Valikoimastamme löytyy myös tuotteita, joiden hiilijalanjälki on kokonaan hyvitetty, sanoo Hesburgerin varatoimitusjohtaja Jari Vuoti.

Keskusta taas vilkastumassa

Hesburgerin liiketilassa toimi aiemmin HOK-Elannon Happy Farmer Kitchen & Bakery -ravintola, jonka toiminta-ajatus perustui ruokahävikin minimointiin. Jatkossa Happy Farmer Coffee Bar and Wine kutsuu levähtämään kahvikupin tai viinilasin ääreen Hesburgerin yläpuolelle toiseen kerrokseen.

Rajoitusten värittämä korona-aika on ollut vaikea koko ravintola-alalle, ja erityisen haasteellista ravintolatoiminta on ollut ydinkeskusta-alueella toimiville ravintoloille, joiden asiakaskunta on siirtynyt isossa määrin etätöihin.

– Uskoimme vahvasti syksyllä 2020 avattuun Happy Farmer -ravintolakonseptiin, mutta valitettavasti koronapandemian jaloissa kysyntä ja liikepaikan vaatimukset eivät kohdanneet. On kuitenkin jo nähtävissä, että ihmiset ovat palaamassa myös Helsingin keskustaan, Puolanne sanoo.