HOK-Elanto avaa S-marketin Kauppakeskus REDIin lokakuussa 2022 

Kauppakeskus REDI ja HOK-Elanto ovat solmineet sopimuksen S-marketin käyttöön tulevasta noin 3500 neliömetrin tilasta. Myymälä sijoittuu kauppakeskuksen K1-kerrokseen, jossa tällä hetkellä sijaitsevat Lidl ja K-Supermarket.

Kauppakeskus REDIn johtaja Aleksi Salminen kertoo asiakkaiden toivoneen S-ryhmän ruokakauppaa kauppakeskukseen useissa asiakastyytyväisyystutkimuksissa.

- Aloitimme ”vihreän kortin metsästyksen” vakavissamme viime syksynä, ja nyt on päästy lopputulokseen, johon olen erittäin tyytyväinen. S-market täydentää kauppakeskuksen päivittäistavarakaupan tarjontaa merkittävästi, Salminen sanoo.



HOK-Elannon toimialueen asukkaista noin 80 prosenttia kuuluu HOK-Elannon asiakasomistajiin.

- Osuuskaupan yhtenä tärkeänä tehtävänä on tuoda palveluita omistajien lähelle, arkea helpottamaan.

Redin nykyiset omistajat ja toimiva johto ovat laatineet kauppakeskukselle uuden kehityssuunnitelman, jonka avulla uskomme REDIn nousevan tulevaisuudessa selvästi nykyistä menestyvämmäksi kauppakeskukseksi. HOK-Elantoa pyydettiin kehityssuunnitelman mukaisesti täydentämään REDIn palveluvalikoimaa omilla palveluillaan. Kalasataman asukkaat ovat jatkuvasti toivoneet HOK-Elannolta parempia palveluita alueelle. Näistä lähtökohdista koimme, että nyt on oikea hetki lähteä mukaan. Avaamme REDIin uuden konseptimme mukaisen S-marketin lippulaivamyymälän, HOK-Elannon kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen toteaa.

S-marketin rakentaminen alkaa näillä näkymin kesäkuussa 2022 ja myymälä avataan saman vuoden lokakuussa.

Kauppakeskus REDI avattiin vuonna 2018. Sen omistavat Ilmarinen, OP Ryhmä ja LähiTapiola.