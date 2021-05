HOK-Elanto ja Keuda tekevät tulevaisuuden osaajia jatkossa yhdessä

HOK-Elanto ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka yhtenä tavoitteena on edistää Keski-Uudenmaan alueellista hyvinvointia. Paikallisuus on sekä Keudalle että HOK-Elannolle tärkeä arvo. Tavoitteena on myös varmistaa riittävä ja osaava työvoima HOK-Elannon toimipisteissä Keski-Uudellamaalla sekä edistää Keudan opiskelijoiden koulutus- ja oppisopimusopiskelua HOK-Elannon eri toimipisteissä. Kyseessä on todellinen win-win-win-tilanne, sillä yhteistyöstä hyötyvät sekä yritys että oppilaitos, mutta ennen kaikkea opiskelijat.

- Opiskelijoita varten tätä yhteistyötä tehdään, yhdessä kasvatamme tulevaisuuden osaajia. Me olemme koko ajan bisneksessä kiinni, niin meillä on vahva näkemys nykytilasta. Yhteistyön kautta saamme parhaiten tulevaisuuden näkemystä esimerkiksi siihen, että mitä osaamisia pitää tulevaisuudessa painottaa ja pitääkö kenties kehittää jotain aivan uutta, HOK-Elannon henkilöstön kehittämispäällikkö Kaarlo Virtanen toteaa. - Olemme tehneet HOK-Elannon kanssa yhteistyötä ennenkin, mutta hajanaisemmin. Yhteistyö on toki ollut hyvää, mutta tämä kumppanuussopimus tuo siihen tietyn rakenteen ja lisää suunnitelmallisuutta. Olemme tosi iloisia ja otettuja siitä, että olemme päässeet tekemään kumppanuussopimuksen, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän johtaja Hannu Laurila iloitsee. Tuoreet kumppanukset korostavat yhteistyössä vuoropuhelun merkitystä ja sitä, miten yhdessä voidaan ennakoida paremmin ja kääntää katseet pidemmällekin tulevaisuuteen. - Kun tätä kumppanuussopimusta lähdettiin pohtimaan, peilasimme meidän molempien strategioita. Mielestäni strategiat kohtaavat hyvin toisensa. On hienoa, että HOK-Elanto otti paikallisia tekijöitä mukaan. Esimerkiksi Järvenpään ja Keravan Prismojen johtajat olivat mukana pohtimassa tätä kokonaisuutta sekä kaupanalan että ravintola-alan näkökulmasta, Keudan myynti- ja asiakkuuspäällikkö Kirsi Talikainen luonnehtii.

Yhteistyöllä vahvistetaan paikallista osaamista ja työllistymistä



- Esimerkiksi mahdollisuutta kesätyöhön oppisopimuksella voisimme jatkossa hyödyntää paljon enemmän. Unelmatilanteessa opiskelija olisi ensin lyhyellä koulutussopimusjaksolla, jossa tullaan molemmin puolin tutuiksi ja sitten voitaisiin suunnitella, voisiko hän suorittaa joitain tutkinnon osia oppisopimuksella kesän aikana, Virtanen pohtii. - Meille on tärkeää, että opiskelijat työllistyvät. Jo matkan varrella rakennettu työllistymispolku yritykseen on siis todella hieno juttu, Laurila kiteyttää.

