HOK-Elanto: Kesätöihin yli tuhat kaupan alasta kiinnostunutta nuorta

HOK-Elanto palkkaa täksi kesäksi lähes 500 työntekijää asiakaspalvelutehtäviin. Varsinaisten kesätyöpaikkojen lisäksi HOK-Elanto tarjoaa Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelupaikan tänä kesänä yli 700 nuorelle.

- Kesätöillä on iso merkitys nuorille. He saavat upeaa kokemusta työelämästä, pääsevät sparraamaan ja oppimaan työstä, työtehtävistä sekä asiakaspalvelusta kokeneempien kollegoiden kanssa. Se kehittää koko työyhteisöä. Tiimityöskentely ja asiakaskohtaamiset ylipäätään kehittävät myös vuorovaikutustaitoja, joiden arvostus ja merkitys on työelämässä korkealla nyt sekä tulevaisuudessa. Tärkeää on myös se, että kesätyöntekijät mahdollistavat vakituisen henkilöstömme vuosilomien pitämisen, HOK-Elannon henkilöstöjohtaja Maria Hekkala sanoo.

Kesätyöntekijä saa kattavan kuvan kaupan alan eri tehtävistä ja pääsee myös näkemään vähittäiskaupan laajan digitalisoitumisen sekä verkkokaupan tuomat uudet työtehtävät ja prosessit.

- Ensimmäisillä työkokemuksilla on suuri merkitys nuoren elämään ja tulevaisuuteen ja tästä syystä me HOK-Elannossa tarjoamme kesätyöntekijöillemme kattavan ja laadukkaan perehdytyksen työhön, turvalliset työolosuhteet, monipuolisia työtehtäviä ja kivat työkaverit, HOK-Elannon HR-asiantuntija Kaisa Gröhn painottaa.

HOK-Elannossa kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn, annetaan vastuuta ja panostetaan jatkuvaan uuden oppimiseen ja oma-aloitteisuuteen niin työtehtävissä kuin avun kysymisessäkin.

Kesätyöntekijät saavat kattavan perehdytyksen työhön. Perehtyminen voi alkaa jo ennen ensimmäistä työpäivää ikärajapassin ja tarvittaessa hygieniapassin suorittamisella ja verkkoperehdytysmateriaaliin tutustumalla.

- Varsinaisen ensimmäisen perehdytyspäivän aiheita ovat HOK-Elanto yrityksenä, asiakaspalvelu ja tuotteen tie, turvallisuus ja pelisäännöt sekä raha- ja kassa-asiat. Näillä pääsee hyvin alkuun, mutta perehtyminen ja oppiminen jatkuu koko työsuhteen ajan. Me tietysti toivomme, että kesätyökokemus saa nuoren kiinnostumaan kaupan alasta pysyvänäkin uravaihtoehtona, henkilöstön kehittämispäällikkö Kaarlo Virtanen toteaa.

Sanna Lehikoinen on jo konkari kaupan kesätyöntekijänä. Tänäkin kesänä hän hakeutui Prisma Selloon.

- Asiakaspalvelutyö kiinnosti minua. Kesätyö HOK-Elannossa on myös täydellinen opiskelijalle, koska vaihtelevat työajat mahdollistavat myös esimerkiksi kurssien suorittamisen. HOK-Elannossa työympäristö on ollut kannustava. Olen saanut hyvän perehdytyksen työtehtäviin ja pidän myös siitä, että työpäivät menevät nopeasti, Lehikoinen kertoo.

- Onnistuimme viime kesänä innostamaan kolmesta työntekijästä kaksi jatkamaan meillä vakituisena kesän jälkeen ja kolmas palasi tänä kesänä meille töihin. Saimme kaikista viime kesän työntekijöistä upean lisän tiimiimme, ja he ovat nyt rautaisia kaupan alan ammattilaisia, S-market Kasarmitorin marketpäällikkö Meri-Johanna Merilaid hehkuttaa.

HOK-Elanto on sitoutunut vastuullisen kesätyön periaatteisiin Vastuullinen Kesäduuni 2021 -kampanjan yhteistyökumppanina. Näitä ovat hyvä hakijakokemus, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, mielekäs työ, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja –todistus.