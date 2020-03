HOK-Elanto laajentaa rytinällä ruoan verkkokauppaa

Pääkaupunkiseudulla asuvilla on pian entistä monipuolisemmat vaihtoehdot ruoan verkkokauppatilauksiin. Prisman kotiinkuljetukset laajenevat kattamaan koko pääkaupunkiseudun kevään aikana alue kerrallaan. Kaikkiin pääkaupunkiseudun Prismoihin pyritään tuomaan ruoan verkkokauppatilausten noutopiste tämän vuoden aikana. Alepa panostaa entistä nopeampiin toimituksiin.

– Tarjoamme uudenlaisia tapoja helpottaa asiakkaidemme arkea. Näin asiakas voi valita itselleen vaivattomimman asiointitavan. Ruoan myynti verkkokaupassa tulee moninkertaistumaan pääkaupunkiseudulla. Haluamme tarjota parasta palvelua myös tällä saralla, kertoo verkkokaupan kehityspäällikkö Jukka Ranua HOK-Elannosta.

HOK-Elannon tavoitteena on saada kaikkiin pääkaupunkiseudun Prismoihin verkkokaupan noutopiste tämän vuoden aikana. Seuraava noutopiste avataan Herttoniemeen uuteen Prisma Hertsiin 19.3.

Prisman kotiinkuljetus laajenee kattamaan koko pääkaupunkiseudun alue kerrallaan kevään aikana. Ruokakassit voi tilata kotiin jatkossa Helsingin, Espoon, Vantaan, Keravan, Tuusulan, Järvenpään sekä Hyvinkään alueilla. Prisma Tripla aloittaa kotiinkuljetukset Helsingin keskustan alueella maaliskuun alussa.

Alepa on pääkaupunkiseudulla nopein ruoan verkkokauppa. Alepa toimittaa arkisin klo 16 mennessä tehdyt tilaukset saman päivän aikana. Alepa tarjoaa jatkossa asiakkailleen entistä tarkempaa toimitusajan valintaa: asiakas voi valita tunnin aikaikkunan toimitukselleen. Alepan kotiinkuljetuspalvelu on saatavilla Helsingin, Espoon, Vantaan ja Nurmijärven alueella.

Sekä kotiinkuljetukselle että noutopisteille on kysyntää

Ruoan verkkokaupan osuus koko ruokakaupasta on Suomessa yhteensä noin 0,5 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla noin 1,6 %. HOK-Elanto on kehittänyt ruoan verkkokauppaa viime vuosina merkittävästi: noutopisteitä on kuluneen kahden vuoden aikana tullut noin kymmenen lisää eri puolille pääkaupunkiseutua.

Vuonna 2019 ruoan verkkokauppa kasvoi noin 30 % HOK-Elannon alueella. Myös Prisman kotiinkuljetusta on testattu Itä-Helsingissä ja Järvenpäässä viime vuonna, ja asiakkailta saatu palaute on ollut erinomaista. Ruoan verkkokauppaa käyttävien asiakkaiden kirjo on laaja. Verkkokauppaa käyttävät sekä lapsiperheet että ikäihmiset.

– Sekä kotiinkuljetuksen laajentamiselle että noutopisteiden lisäämiselle on tilausta. Esimerkiksi Itä-Helsingin alueella noin kaksi kolmesta valitsee mieluiten noutopalvelun ja kolmasosa kotiinkuljetuksen. Keskustan alueella kotiinkuljetus on suositumpi, kertoo Ranua.

– Asiakkaat toivovat tarkkaa toimitusajan valintaa tunnin tarkkuudella ja saman illan aikana toimitettavia tilauksia. Alepa vastaa tähän tarpeeseen nopeudellaan, Ranua kertoo.

Älykäs ostoslista osaa suositella suosikkituotteita ja nopeuttaa tilausta

S-ruokakauppojen ruoan verkkokauppapalvelussa otettiin käyttöön asiakkaiden toivoma älykäs ostoslista alkuvuodesta. Älykäs ostoslista poimii asiakkaan ostohistoriaan perustuen valmiiksi ne tuotteet, joita hän todennäköisesti haluaa. Suurin osa ihmisistä toimii tottumustensa mukaan ja merkittävä osa ostettavista tuotteista on samoja.

Älykäs ostoslista ehdottaa viikoittain ostettavat tuotteet ja ennakoi harvemmin ostettavien tuotteiden, kuten pesuaineiden tarvetta. Lisäksi verkkokauppa tuo inspiraatiota suosittelemalla uusia tuotteita kokeiltavaksi. Älykäs ostoslista on käytettävissä selaimella ja matkapuhelimella iOS-sovelluksella. Android-sovellukseen ominaisuus tulee kesään mennessä.

S-ruokakauppojen ruoan verkkokauppa toimii osoitteissa prisma.fi/kauppakassi sekä alepa.fi/kauppakassi. Sivuilla on kerrottu kotiinkuljetuksen ja noutopisteiden tarkat tiedot ja avautumisajankohdat.

Laajemmat kotiinkuljetuspalvelut alkavat maaliskuussa:

Keskustan Prisma Tripla aloittaa kotiinkuljetukset Helsingin keskustan alueelle 2.3.

Prisma Olari aloittaa kotiinkuljetukset 9.3. Etelä-Espoon alueella

Prisma Kaari aloittaa kotiinkuljetukset 16.3. läntisessä Helsingissä

Uusi Prisma Hertsi vahvistaa itäisen Helsingin ruoan kotiinkuljetusta 19.3. alkaen Itäkeskuksen Prisman lisäksi

Lisätietoja:

Jukka Ranua, verkkokaupan kehityspäällikkö, HOK-Elanto, jukka.ranua(at)sok.fi, puh. 050 345 5381