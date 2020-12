HOK-Elanto palkitsee jo toistamiseen henkilökuntaansa koronavuoden erinomaisesta työstä

HOK-Elanto kiittää kaupoissaan ja ravintoloissaan työskenteleviä työntekijöitään erinomaisesta työstä, jaksamisesta ja joustavuudesta palkitsemalla heidät kannustepalkkioilla koronapandemian aiheuttamana poikkeuksellisena vuotena. Nyt joulukuussa maksetun kannustepalkkion lisäksi HOK-Elanto kiitti henkilöstöään kannustepalkkiolla myös toukokuussa, jolloin elettiin koronapandemian alkua. Kokonaisuudessaan koronavuoden kannusteita maksetaan kauppa- ja ravintolahenkilökunnalle 2 miljoonan euron arvosta.

Rahallisen kannustepalkkion lisäksi HOK-Elanto muistaa tänä jouluna jokaista työntekijäänsä ruokajoululahjalla, joka on arvoltaan 100 euroa. Joululahjan arvo kaksinkertaistettiin tänä vuonna edellisvuosista.

- Koronavuosi on vaatinut erityisesti kaupoissamme ja ravintoloissamme työskentelevältä henkilöstöltämme äärimmäistä joustavuutta ja jaksamista. Olemme erittäin kiitollisia ja ylpeitä siitä sitoutuneisuudesta ja joustavuudesta, jota he ovat tänä vuonna osoittaneet, sanoo HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen.

Koronavuoden kannusteita maksetaan HOK-Elannon kaupoissa ja ravintoloissa työskentelevälle henkilöstölle yhteensä 2 miljoonan euron arvosta. Korona on vaikuttanut erityisesti juuri kauppojen ja ravintoloiden arkeen monin tavoin. Kaikissa yksiköissä on tehty runsaasti toimenpiteitä turvallisuuden varmistamiseksi.

- Henkilöstömme on huolehtinut keväästä lähtien toimenpiteistä, joilla on varmistettu koronaturvallisuus. Tämä on tarkoittanut sekä tarkkuutta ja huolellisuutta että joustavuutta ja sopeutumista täysin uuteen tilanteeseen ja arkeen, Liimatainen sanoo.

Koronan aiheuttama poikkeusvuosi on vaatinut HOK-Elantolaisilta paitsi koronaturvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä, myös osalle täysin uusiin työtehtäviin siirtymistä. Kun koronan aiheuttamat poikkeustoimet sulkivat ravintolat keväällä, tarve ravintola-alan työntekijöille väheni dramaattisesti samalla kun kauppojen työmäärä kasvoi. Kun työt ravintoloissa olivat loppumassa, tarjosi HOK-Elanto parin vuorokauden sisällä ravintola-ammattilaisilleen mahdollisuuden siirtyä kaupan alalle turvaamaan asiakkaiden ruokahuoltoa. Järjestely jatkuu yhä eikä tarvetta lomautuksille ole ollut.