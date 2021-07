HOK-Elanto rekrytoi satoja kaupan ja ravintoloiden ammattilaisia 

Jaa

- Viimeisen vuoden aikana on tapahtunut paljon. Verkkokauppamme on kasvanut valtavasti, uusia toimipaikkoja on avattu ja avaamme aktiivisesti uutta jatkossakin. Jo pelkästään näihin tarvitsemme paljon uusia osaajia. Olemme tänä vuonna rekrytoineet jo yli 400 henkilöä vakituisiin työsuhteisiin. Isona rekrytoijana huomaamme, että ihmiset arvostavat hyvän työyhteisön ja kehittymismahdollisuuksien lisäksi työnantajassaan myös vakautta ja turvallisuutta. HOK-Elannon ihmisläheiset arvot nousevat vahvuutena esiin kun palkkaamme uusia osaajia. Sitä arvostetaan, että huolehdimme ihmisistä ja heidän työstään sekä toimentulostaan myös vaikeina aikoina. Vastuullisuus myös työnantajuudessa on tärkeää, HOK-Elannon henkilöstöjohtaja Maria Hekkala toteaa.



Ravintolaelämä elpyy

Ravintola-ala on kärsinyt valtavasti koronan aikana. Odotukset tulevaan ovat kuitenkin korkealla, kunhan loputkin rajoitukset saataisiin pois pääkaupunkiseudulta.

- Viime vuoden kevään ravintolasulun aikana pystyimme tarjoamaan ravintolatyöntekijöille töitä ruokakaupoissamme. Tämän myötä noin 150 ravintola-alan ammattilaistamme halusi jäädä pysyvästi töihin kaupan puolelle. Asiakkaat ovat nyt aloittaneet innokkaasti paluun ravintoloihin. Terassikesä on alkanut vilkkaasti ja odotamme myös pikkujoulujen kulta-aikaa. Näin ollen meillä on taas töitä tarjolla monille ravintola-alan ammattilaisille, HOK-Elannon ravintolatoimialan johtaja Henriikka Puolanne sanoo.

Monipuolisia uratarinoita

Monialayrityksenä HOK-Elanto tarjoaa työntekijöilleen monenlaisia mahdollisuuksia kehittää itseään, edetä urallaan tai vaihtaa ammatista toiseen.

-Olemme korona-aikana kasvattaneet ja monipuolistaneet henkilöstön osaamista. Esimerkiksi kun ravintolat keväällä 2020 suljettiin, 800 ravintola-ammattilaista siirtyi kaupan alalle uudenlaisiin tehtäviin. Moni on sanonut, että on oppinut uudenlaista asiakaspalvelutyötä. On opittu miten eri tavoin voi vaikuttaa hyvään asiakaskokemukseen.

Henkilöstön kehittäminen on normaalioloissakin asia, johon panostetaan, monipuolisesta perehdyttämisestä lähtien.

- Teemme yhteistyötä myös useiden oppilaitosten kanssa, muun muassa Haaga-Helia ja Keuda tarjoavat yhteistyössä kanssamme monipuolista koulutusta, Hekkala kertoo.

HOK-Elanto palkkasi täksi kesäksi lähes 450 kesätyöntekijää ja tarjoaa lisäksi kahden viikon Tutustu työelämään ja tienaa –harjoittelujakson noin 800 14-17-vuotiaalle nuorelle.

- Meillä arvostetaan kesätyöntekijöitä ja heidät otetaan täysvaltaisiksi tiimien jäseniksi, oppimaan kokeneempien kollegoiden kanssa. Lisäksi kesätyöntekijät saavat uusien oppien lisäksi muun muassa samat erittäin hyvät ostoedut kuin vakituisellakin henkilökunnalla on. Uskon, ja totta kai toivon, että mahdollisimman moni huomaisi kaupan alan mahdollisuudet ja ottaisi sen omakseen.

HOK-Elanto palvelee asiakkaita lähes 350 myymälässä ja ravintolassa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Nurmijärvellä, Tuusulassa, Keravalla, Järvenpäässä, Hyvinkäällä ja Mäntsälässä. Kaupan alan rekrytoinnit HOK-Elanto tekee yhteistyössä Baronan kanssa, ravintola-alalla rekrytointikumppani on Staffpoint. Avoimet työpaikat löytyvät osoitteista hok-elanto.fi ja duunitori.fi.