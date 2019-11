HOK-Elanto Triplassa: vahva startti uusille ravintolakonsepteille ja ensimmäiselle keskusta-Prismalle

Triplassa rikottiin miljoonan kävijän raja avajaisviikolla ja HOK-Elannolle Tripla on osoittautunut osuvaksi liikepaikaksi. Triplaa varten kehitetyissä ravintolakonsepteissa on käynyt kuhina avajaiskuukauden aikana ja kiireiset ohikulkijat ovat ottaneet kauppakeskuksen nopeimman kaupan Alepan omakseen. Täysin uudenlainen kaupunkikeskustaan sovitettu Prisma on selkeästi vastannut kaupunkilaisten tarpeisiin.

- Olemme saneet hyvän startin Triplassa kaikilla liiketoiminnoillamme. Uudet avauksemme Triplassa ovat selkeästi osuneet ja uponneet, mistä kertoo myös asiakkailtamme saatu myönteinen palaute. Tehtävänämme on tuottaa palveluja asiakasomistajillemme. Liikepaikkana Tripla on ainutlaatuinen julkisen liikenteen keskipisteessä, ja se on osoittautunut todella osuvaksi, kertoo HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen. Näyttävähiiligrilli ja puilla lämpiävä pitsauuni – ravintolat tuplasivat myyntiennustukset HOK-Elannon ravintolakonseptit on kehitetty Triplaa varten. Ruokaravintola Fredde´sissä grillataan valtavan kokoisella hiiligrillillä ja paistetaan puilla lämmitettävässä uunissa napolilaisia pizzoja täyttä häkää. Ravintolan kyljessä sijaitsevassa Urban Rabbitissa valmistetaan maailmanluokan signature-drinkkejä sekä urbaania gastroruokaa. Olutravintola Ratamo lupaa tarjota Pasilan monipuolisimman olutvalikoiman. - Kaikilla kolmella ravintolallamme on ollut ilmiömäinen startti. Olemme lähes tuplanneet myyntiennustuksemme avauksen jälkeen. Harvoin pääsee todistamaan näin menestyksekästä aloitusta täysin uusien ravintolakonseptien kohdalla, ryhmäpäällikkö Henni Paajanen HOK-Elannolta kertoo. - Avotulella grillattu ruoka täyttää tuoksullaan koko ravintolan ja asiakkailta on tullut siitä valtavasti kiittävää palautetta. Lähialueen tapahtumat kuten matsit ja konsertit vilkastuttavat menoa selkeästi. Aiomme olla Pasilan ”the place to be” ja mieleenpainuva kokemus Triplan ravintolamaailmassa, Paajanen hehkuttaa. Alepa lunasti lupauksensa Triplan nopeimpana ruokakauppana Alepan tavoitteena oli olla Triplan nopein ruokakauppa. Ensimmäiset viikot osoittavat, että tavoitteessa on onnistututtu kirkkaasti. Myymälän neljä pikakassaa vauhdittavat asiointia. - Nopeiden eväiden hakijat ovat ottaneet meidät selkeästi omakseen. Triplan Alepassa käy yli 25 000 asiakasta viikossa, mikä on enemmän kuin yhdessäkään Alepassa pääkaupunkiseudulla. Hauska erityispiirre on se, että myymme viikossa lähes 2000 kahvikuppia kiireisille aseman kautta kulkijoille, kertoo ryhmäpäällikkö Tuomas Mulo HOK-Elannolta. Prisman käyttötavaraosasto on vastaus kaupunkilaisten tarpeisiin - Prisma Triplassa pukeutumisen ja kodin osastojen suosio on yllättänyt meidät myönteisesti. Keskusta-asujat ovat selkeästi huomanneet, että kauppareissulla saa hankittua kaiken muunkin tarpeellisen kotiin kahvinkeittimistä kurahousuihin. Prisman laajalle valikoimalle on tällä alueella selkeä tarve. Triplaan pääsee helposti julkisilla kulkuneuvoilla. Kahden tunnin ilmainen pysäköinti tulee houkuttelemaan autoilevia asiakkaita joulun alla vielä entistä laajemmalta alueelta, sanoo Kimmo Kosonen, Prisma Triplan johtaja. Käyttötavaraosaston myynneissä painottuvat muun muassa pukeutuminen ja kodinkoneet sekä lasten jalkineet ja vaatteet. Ruokapuolella Prisma Triplassa kaupunkilaisten ostoskoreissa korostuvat muun muassa vegetuotteet, valmiiksi paloitellut hedelmät, pienten paikallisten leipomoiden leivät sekä tuore kala. - Ostoksissa näkyvät keskusta-asujien ruokatrendit, kuten nopea syöminen, kasvispainotteisuus ja vastuullisuus. Olemme satsanneet laajaan hedelmä- ja vihannesosastoon. Kalatiskin antimille on ollut paljon kysyntää ja alueen monipuolisin ruokatori kala- ja lihatiskeineen tulee olemaan kiireinen joulun alla, Kosonen arvioi. Prisma Triplassa avatun, Suomen ensimmäisen, Sushi Dailyn sushit ovat ihastuttaneet asiakkaita, ja susheja on pitänyt paikoin jopa jonottaa. Sushi Daily tarjoaa japanilaisen sushimestarin salaisista resepteistä, asiakkaiden edessä valmistettua tuoretta sushia päivittäin. Asiakkaat haluavat laadukasta ravintolatasoista ruokaa vaivattomasti valmiina kaupasta, ja tämä trendi näkyy selkeästi Prisma Triplassa. Myös levypizza ja täytetyt patongit ovat saaneet hyvän vastaanoton. HOK-Elannolla on kauppakeskus Mall of Triplassa Prisma, Alepa, kauneuden ja hyvinvoinnin erikoisliike Emotion sekä kolme uutta Triplaa varten luotua ravintolakonseptia. Ruoan ja käyttötavaroiden verkkokaupan noutopisteet tuovat Prisma-ketjun koko valikoiman alueen asukkaiden ja Pasilan kautta kulkevien ulottuville. Sokotel Oy:n Original Sokos Hotel Tripla avataan 13.1.2020 ja hotelliin tulee 430 huonetta. HOK-Elannon pääkonttori muuttaa Triplaan keväällä 2020.

