HOK-Elantoon kesällä 800 työelämään tutustujaa  

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman tavoitteena on helpottaa koululaisten mahdollisuuksia päästä tutustumaan erilaisiin yrityksiin, työtehtäviin ja myös työelämän pelisääntöihin. Tutustu ja tienaa -kesäharjoittelu on usein nuoren ensimmäinen kesätyöpaikka, jossa kerrytetään osaamista ja kokemusta tulevia kesätöitä varten.

HOK-Elannon kaupan ketjut Alepa, S-market, Prisma ja Food Market Herkku tarjoavat tänä kesänä Tutustu työelämään ja tienaa –harjoittelujakson noin 800 nuorelle.

Harjoitteluun ovat voineet hakea 14-17-vuotiaat peruskoululaiset, kymppiluokkalaiset, lukiolaiset ja valmentavassa koulutuksessa olevat nuoret, joilla ei ole aiempaa työ- tai harjoittelukokemusta kaupan alalta.

HOK-Elannolla on panostettu vahvasti työntekijöiden perehdyttämiseen ja myös harjoittelijat saavat kattavan perehdytyksen ja ohjauksen kaupan työtehtäviin. Vastuullisen kesäduunin muutkin periaatteet: hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja –todistus kuuluvat kesäharjoittelijoille.

- Mehän itseasiassa haemme tulevaisuuden työkavereita, joten senkin takia haluamme antaa nuorelle positiivisen kokemuksen harjoittelujaksolla. Ja jotta varmistamme, etteivät periaatteet jää vain kauniiksi sanoiksi, olemme panostaneet erityisen paljon henkilökunnan ja esimiehien tiedottamiseen asiasta ja lähetämme myös jokaiselle harjoittelijalle jakson päätyttyä linkin anonyymiin palautekyselyyn, johon toivomme rehellistä palautetta ja mielipiteitä harjoittelun sujumisesta, HR-asiantuntija Kaisa Gröhn toteaa.



HOK-Elannon yksiköiden esimiehiä ja henkilökuntaa on kehotettu ottamaan harjoittelijat lempeästi ja avosylin vastaan.

- Ensimmäinen työkokemus on monelle jännittävä. Haluamme varmistaa, että kukaan ei jää yksin, vaan jokainen pääsee osaksi tiimiä tekemään mahdollisimman laajasti kaupan töitä ja toivomme että samalla mukaan tarttuisi innostusta ja uskallusta asiakaspalvelutehtäviin, Gröhn jatkaa.

Kahden viikon pituiset kesäharjoittelujaksot alkavat HOK-Elannon myymälöissä 28.6. ja päättyvät 8.8. Harjoittelijan työpäivän pituus on kuusi tuntia. Harjoittelujaksolta maksetaan palkkaa 375 euroa.