Holvi ja Uber yhteistyöhön - kuljettajille vaivaton tapa ryhtyä yrittäjäksi

Uberin visio on tarjota luotettava liikkumisen keino kaikille, kaikkialla. Aloitimme vuonna 2010 ratkaistaksemme yksinkertaisen ongelman: kuinka saada kyyti ovelle napin painalluksella? Yli kahdeksan vuotta ja viisi miljardia kyytiä myöhemmin olemme alkaneet ratkaista paljon suurempaa ongelmaa; kuinka vähentää ruuhkia ja liikenteen aiheuttamia päästöjä tuomalla yhä enemmän ihmisiä pienempään määrään yksityisautoja.

Holvi on uudenlainen yrittäjille suunniteltu yritystili, joka yhdistää kaikki yrittäjän tärkeimmät työkalut ja sähköisen taloudenhallinnan yhteen käyttäjäystävälliseen palveluun. Holvi on osa espanjalaista BBVA-pankkikonsernia, ja toimintaa on tällä hetkellä Suomessa, Saksassa ja Itävallassa sekä yhteistyösopimus Viron e-Residency-ohjelman kanssa. www.holvi.com