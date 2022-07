Honka Haiku on asumisen runoutta – arjen sointuvuus syntyy Wiser-älykotiratkaisujen avulla

Honka Haiku on älykäs hirsitalo, jonka suunnittelun lähtökohtana on ollut hyvä elämä. Schneider Electricin Wiser-älykotituotteilla on toteutettu taloon asukkaan arkea parantavia yksityiskohtia.

Toimintojen takana on moderni langaton älykotijärjestelmä, jonka avulla muun muassa valaistus myötäilee asukkaan arkea Wiser by SE -sovellukseen valmiiksi ohjelmoiduilla toiminnoilla.

Honka Haikussa tyylikkäät Exxact-sähkökalusteet sulautuvat osaksi talon pintoja ja sisustusta.

Tiedote, 15.7.2022 – Ympäröivän luonnon ja asukkaidensa kanssa vuorovaikutuksessa elävä Honka Haiku on Naantalin Asuntomessuille rakennettu hirsitalokohde, jossa Schneider Electricin Wiser-ratkaisut tukevat talon harmonista rauhaa. Kun asukas palaa kotiin, saa hän käynnistettyä sisäpihan pulppuilevan suihkulähteen ja valittua omaa mielentilaansa myötäilevän valaistuksen yhdellä painikkeen painalluksella tai Wiser by SE -sovelluksen napautuksella. Todellinen zen-mestari ohjelmoi kotiinsa esimerkiksi päikkäritilan, joka himmentää valaistuksen parinkymmenen minuutin voimatorkkujen ajaksi.

– Taloihin halutaan nykyään eri käyttötilanteisiin sopivaa monitasoista valaistusta. Jos useiden valaisimien ohjaus toteutetaan seinässä olevien valokatkaisijoiden avulla, joutuu käyttäjä hyvin äkkiä arpomaan oikeita valokatkaisijoita kymmenen vaihtoehdon joukosta. Wiser-älykodissa valmiiksi ohjelmoidun valaistustilan saa valittua käyttöönsä vaivattomasti, kehuu Honka Haikun sisustussuunnittelija Maru Hautala.

Hautala valitsi japanilaisvaikutteiseen Honka Haikuun Schneider Electricin Exxact-sarjan sähkökalusteita, jotka sulautuvat osaksi talon hirsirakenteita. Suurimmassa osassa taloa on käytetty Exxactin pehmeän metallinsävyistä versiota, mutta onsen-tyylisessä spassa käytössä on antrasiitti-Exxact.

– En lähtenyt ehdoin tahdoin hakemaan kontrasteja, joten päädyin sähkökalusteissa pehmeisiin sävyihin. Suosittelen valitsemaan myös sähkökalusteiden värit tilan mukaan, sillä silloin ne ovat osa kokonaisuutta eivätkä pomppaa esiin pinnoista, neuvoo Hautala.

Älyratkaisuista kestävää ylellisyyttä ja huomaamatonta tyylikkyyttä

Honka Haiku on Honkarakenteen konseptitalo, jossa mielenrauha syntyy niin kallioista maastoa myötäilevästä hirsiarkkitehtuurista kuin älykodin turvallisuutta ja käytettävyyttä parantavista ratkaisuista.

– Honka Haiku elää vuorovaikutuksessa luonnon kanssa. Kattoon integroidut ohutkalvopaneelit keräävät aurinkoenergian huomaamattomasti talteen, ja Wiser-järjestelmä säätää sisätilojen valaistusta automaattisesti luonnonvalon määrän mukaan. Schneider Electricin älyratkaisut sopivat erittäin hyvin Honka Haikun eleettömään tyylikkyyteen, sillä missään näkyvillä ei ole sisustuksen harmoniaa häiritseviä johtoja, iloitsee Honkarakenteen markkinointijohtaja Sanna Huovinen.

Wiser-järjestelmällä haluttiin tuoda Honka Haikuun kestävää ylellisyyttä. Huovinen kertoo Wiserin parantavan asumismukavuutta ja säästävän energiaa, sillä talon oleskelutiloihin on muun muassa asennettu valaistuksen liiketunnistimia. Lisäksi talon märkätilojen betonilattiaan ja hirsirakenteisiin on upotettu kosteussensoreita, joiden avulla vesivahinko ei pääse yllättämään asukasta. Vaikka asukas ei olisi paikalla, voi hän silti tarkkailla ja ohjata taloa Wiser by SE -sovelluksen avulla.

Mistä älykodin rakentaminen kannattaa aloittaa?

Honka Haiku -kohteessa Schneider Electricin Wiser-järjestelmä on ollut mukana jo suunnittelupöydältä saakka. Vaikka äkkiseltään ei sitä uskoisikaan, kohteeseen on asennettu 80 Wiser-älykotituotetta. Langattomuuden ansiosta Wiser-älykalusteet voidaan ottaa käyttöön myös jo rakennetuissa tai pitkälle edenneissä kohteissa, sillä asennus on helppoa myös jälkikäteen. Järjestelmä ei myöskään pääsääntöisesti vaadi erillisiä sähkösuunnitelmia älyä varten.

Oman älykodin suunnittelu kannattaa aloittaa tutustumalla Wiser-tuotteisiin ja saatavilla oleviin toimintoihin, jotta niistä voi valita omaan elämäntilanteeseen sopivia ratkaisuja. Turvan tunnetta hakevalle mahdollisuus seurata kotia myös etänä on olennaisen tärkeää, kun taas elämisen mukavuuden maksimoiva asukas haluaa kodin valaistuksen ja laitteiden mukautuvan eri tilanteisiin yhdellä napin painalluksella.

Wiser-järjestelmä yhdistää älykkäät kalusteet ja langattomat sensorit vaivattomasti netin välityksellä myös paikalliseen säätilanteeseen. Lisäksi auringonlaskut ja -nousut voidaan huomioida eri vuodenaikoina ja samalla ohjata valaistusta tai verhoja automaattisesti.

Wiser-järjestelmää voi tarpeen tullen laajentaa esimerkiksi sensoreilla, kameroilla ja älypistorasioilla. Täydentävien tuotteiden hankkiminen on helppoa, sillä monet kauppaketjut ja verkkokaupat pitävät Wiseria valikoimissaan. Helpoin tapa saada toimiva älykoti on ottaa yhteyttä Schneider Electricin sivuilta löytyvään Wiser-sähköasentajaan, joka voi myös myydä tarvittavat sähkökalusteet asennuksineen.

Näin Wiser näkyy Honka Haikussa

Honka Haikun kattava Wiser-älykotijärjestelmä (80 laitetta) on arvoltaan n. 4 700 €. Se kattaa valaistuksen ohjauksen talon sisä- ja ulkopuolella (kytkimet ja säätimet), älykkäät pistorasiat, langattoman valvonnan oville, huoneiden lämpötilan ja kosteuden seurannan, palovaroittimet, valaistus- ja liiketunnistimet, vesivuotovahdit, kamerat, langattomat painikkeet tilanneohjaukseen sekä keskusyksikön. Osa toiminnoista (mm. suihkulähteen ohjaus) on toteutettu piilotetuilla Wiser-relekytkimillä ja -himmenninmoduuleilla.

Wiserin Exxact-sarjaan kuuluvat älykkäät sähkökalusteet on valittu Honka Haikuun tyylikkään antrasiitin ja metallin väreissä, mutta sarjan tuotteita on saatavilla myös klassisen valkoisena. Kalusteet täydennetään Exxact-sarjan kehyksillä, joita on saatavilla eri väri- ja materiaalivaihtoehtoina, muun muassa lasisena.

Wiser-älykotijärjestelmää käytetään maksuttomalla iOS- tai Android-matkapuhelinsovelluksella.

Lue lisää:

Wiser-älykotijärjestelmä: https://www.se.com/fi/fi/home/smart-home/local/wiser/homeowner.jsp

Wiser-älykotiratkaisutluovat uudenlaista asumismukavuutta. Automaattisilla toiminnoilla asumiseen luodaan lisää viihtyisyyttä, huolettomuutta ja turvallisuutta sekä energiansäästöä.

Honka Haiku: https://www.honka.fi/fi/talouutuudet-2022/

Honka Haiku on moderni hirsitalo, jonka yhteys luontoon on poikkeuksellisen voimakas. Jokainen puu tontilla on pyritty säilyttämään ja rakennus on sovitettu tontin ympäristöön herkkävireisesti. Älytalon aurinkosähköjärjestelmä sekä kulutuksen- ja kosteudenvalvonta tuovat mielenrauhaa ja auttavat säästämään energiaa.

Exxact-sähköasennuskalusteet: https://www.se.com/fi/fi/home/products/exxact.jsp

Exxact-sähköasennuskalusteiden laajasta valikoimasta löytyy seinäpistorasioita, kytkimiä, himmentimiä, liiketunnistimia ja ajastimia, jotka helpottavat koko perheen arkea.

