HONOR 20 -lippulaivapuhelin tulee myyntiin 15.7.

Kiinassa jo yli miljoona kappaletta myynyt HONOR 20 -lippulaivapuhelin tulee Suomessa myyntiin heinäkuun puolivälissä. Puhelin on Android Q -päivityksen piirissä.

Matkapuhelinvalmistaja HONOR on vahvistanut tuovansa uuden HONOR 20 -lippulaivapuhelimen Suomen markkinoille maanantaina 15. heinäkuuta. Puhelimen jälleenmyynnin aloittavat Elisa ja DNA, ja myöhemmin puhelin on ostettavissa myös muilta HONORin jälleenmyyjiltä.

HONOR 20 -puhelimen koko on 6+128GB ja sitä on saatavilla kahdessa eri värissä: Midnight Black ja Sapphire Blue. Valmistaja on vahvistanut, että HONOR 20 ja HONOR 20 LITE ovat molemmat Android Q -päivityksen piirissä.

Uusi HONOR 20 -sarja esiteltiin alun perin kansainvälisille markkinoille lanseeraustilaisuudessa Lontoossa 21. toukokuuta. Sarjaan kuuluvat HONOR 20 -puhelimen lisäksi myös HONOR 20 LITE sekä HONOR 20 PRO. Lippulaivasarja on 48 megapikselin tekoälyneloiskameran, dynaamisen holografimuotoilun, Kirin 980 -piirisarjan sekä GPU Turbo 3.0:n tehokas yhdistelmä. HONOR 20 -lippulaivasarja jatkaa yrityksen vahvaa asemaa älypuhelinmarkkinoilla valokuvauksen, muotoilun ja suorituskyvyn saralla.