HONOR 9X myyntiin 18. marraskuuta

Matkapuhelinvalmistaja HONORin uusin puhelin erottuu edukseen poikkeuksellisella FullView-näytöllä ja 48 megapikselin kolmoiskameralla.

HONOR lanseeraa tässä kuussa Suomeen X-sarjansa uusimman tulokkaan HONOR 9X:n, joka on saatavilla kahdessa eri värissä, Midnight Black ja Sapphire Blue. Puhelimen ennakkomyynti aloitetaan maanantaina 11.11. ja se on ostettavissa HONOR-jälleenmyyjiltä 18.11. alkaen. Puhelimen hinta on 249 euroa.

HONOR 9X:n kehittynyt teknologia korostuu erityisesti valokuvauksessa ja puhelimen suorituskyvyssä. Puhelimesta löytyy 48 megapikselin kolmoiskamera, jonka tekoälyä hyödyntävä AIS Super Night -tila mahdollistaa onnistuneet pimeäkuvat. Lisäksi 120 asteen superlaajakulmakamera varmistaa tarkat ja laadukkaat kuvat jokaisella otoksella.

Edistyksellisten kameraominaisuuksien lisäksi puhelimesta myös löytyy 6,59 tuuman HONOR FullView -nestekidenäyttö, joka tarjoaa käyttäjälle sujuvan katselukokemuksen. Näytön lisäksi suunnittelutyössä on panostettu takapaneeliin, jonka Dynamic X -muotoilu heijastaa ja taittaa valoa näyttävästi.