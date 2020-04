Honorin kevään uutuudet on suunniteltu erityisesti nuorille käyttäjille

Honor 9X Lite -älypuhelimen myynti käynnistetään ennakkomyyntikampanjalla. Magic Earbuds -kuulokkeet haastavat markkinoita tehokkaalla vastameluominaisuudella.

Älylaitevalmistaja Honorin kevään uutuus 9X Lite on nuorekkaalle kohderyhmälle suunniteltu tehokas ja näyttävä puhelin. Siinä on 6,5 tuuman FullView -näyttö, 48 megapikselin pääkamera sekä 128 gigatavun muisti. Puhelin on saatavilla kahdessa eri värissä, jotka ovat Emerald Green ja Midnight Black.

“Honorin tuotesuunnittelussa halutaan vastata kuluttajien tarpeisiin myös muotoilun osalta ja uutuusväri Emerald Green onkin kevään halutuin väri. 9X Lite on suunniteltu niille, jotka haluavat edullisella hintalapulla varustetun tehokkaan puhelimen”, Honorin Suomen maajohtaja Hugo Hu kertoo.

Honor 9X Lite -puhelimen myynti käynnistyy 30. huhtikuuta ennakkomyyntikampanjalla. Kampanjan aikana puhelimen ostaja saa kaupan päälle omatoimisen harjoittelun kehittämiseen suunnitellun Honor Band 5 -älyrannekkeen. Virallisesti puhelin tulee myyntiin Honor-jälleenmyyjille 14. toukokuuta. Puhelimen hinta on 199 euroa.

Magic Earbuds -kuulokkeet suodattavat tehokkaasti taustamelua

Honorin uusien kuulokkeiden sisäänrakennetut kolmoismikrofonit suodattavat aktiivisesti taustamelua ja mahdollistavat hyvän kuuluvuuden musiikille ja puheluille. Kuulokkeista löytyy myös 10 millimetrin ohjainyksikkö, joka mahdollistaa erinomaisen basson kuuluvuuden. Kuulokkeet pysyvät hyvin korvassa vauhdikkaassakin menossa.

Magic Earbuds -kuulokkeet ovat saatavilla Pearl White - ja Robin Egg Blue -väreissä 129 euron hintaan.

Lisätiedot:

Honor 9X Liten ennakkomyyntikampanja on voimassa 30.4.–13.5. Kampanjan aikana puhelimen voi ostaa kaikilta Honor-jälleenmyyjiltä, jonka jälkeen kampanjaedun voi käydä lunastamassa osoitteessa www.honorhetki.fi.