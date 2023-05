Hostawaylle 175 miljoonan dollarin sijoitus yhdysvaltalaiselta PSG Equityltä

Hostaway on Marcus Räderin, Saber Kordestanchin ja Mikko Nurmisen vuonna 2015 perustama yhtiö, joka tarjoaa lyhytaikaisvuokraajille alustan, jolla he hallinnoivat eri kanavissa tekemäänsä vuokraus- ja majoitustoimintaa, esimerkiksi kohteiden varauksia, hinnoittelua, raportointia ja markkinointia. Hostaway on kymmenkertaistanut liikevaihtonsa vuoden 2021 jälkeen ja kasvanut silti erittäin kannattavasti. Sillä on tuhansia asiakkaita yli 75 eri maassa.

Hostawaylla on yksi alan suurimmista markkinapaikoista, jossa on mukana yli sata palveluitaan tarjoavaa kumppania. Hostaway saavutti hiljattain korkeimman kumppanuustason kaikkien kolmen johtavan matkailusivuston Airbnb:n, Booking.com:in ja VRBO:n kanssa, jonka lisäksi sillä on kumppanuudet mm. Googlen, Expedian, Tripadvisorin ja Homes & Villas by Marriott’in kanssa.

Hostaway on monipuolinen alusta, joka mahdollistaa lyhytaikaisvuokraajien toiminnan kannalta tärkeimmät toiminnot ja prosessit, mm.

Lyhytaikaisvuokrausten hallinnointi: Helppokäyttöinen alusta, jonka avulla voidaan hallinnoida varaukset ja asuntojen ylläpitäminen kaikissa merkittävimmissä matkailupalveluissa sekä tarjota näkymä niin asuntojen omistajille kuin työntekijöillekin.

Kanavahallinta: Kaksisuuntaiset yhteydet merkittävimpiin matkailupalveluihin kuten Airbnb, Booking.com, VRBO, Expedia, Tripadvisor, Marriot ja Google Travel

Automaatiotyökalut: Automatisoidut jatkuvat toiminnot kuten viestit, tehtävät, asiakasarviot ja maksuliikenne.

Analytiikka ja raportointi: Muokattavat raportit antavat lyhytaikaisvuokraajille arvokasta tietoa heidän omasta liiketoiminnastaan.

Kommunikointi: Lyhytaikaisvuokraajan tarvitsemat kommunikaatiotyökalut, jotka mahdollistavat asiakasviestinnän saumattomasti eri matkailupalveluiden kautta tulevien asiakkaiden kanssa.

Markkinointi: Helppokäyttöinen työkalu, jolla lyhytaikaisvuokraaja voi toteuttaa oman varaussivunsa, WordPress-lisäosan, tarjouskuponkien hallinnan ja työkalut kotisivun toteuttamiseksi.

Kansainvälinen lyhytaikaisvuokrausmarkkina on merkittävä ja se kasvaa nopeasti. Arvioiden mukaan toimialaan liittyvien ohjelmistojen markkina kasvaa noin 1,1 miljardiin dollariin vuoteen 2028 mennessä ja kokonaismarkkina noin 2 miljardiin. Paikalliset vapaa-ajan ja matkailualan toimijat ovat päässeet jälleen kasvu-uralle niin Euroopassa kuin Pohjois-Amerikassa ja omistajat ovat ulkoistaneet asuntojaan kasvavissa määrin hallinnointiyhtiöille ja digitalisoineet toimintojaan. Yhtiön tavoitteena on laajentaa markkina-asemaa nykyisten Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoiden lisäksi erityisesti Aasiassa, Lähi-Idässä, Etelä-Amerikassa ja Oseaniassa.

Olemme innoissamme yhteistyöstä PSG:n kanssa ja niistä mahdollisuuksista, joita meille avautuu sijoituksen myötä. Olemme kasvaneet uskomattomalla vauhdilla ja tehokkuudella, mutta silti kannattavasti. Tämä sijoitus on huomattava merkkipaalu yhtiön matkassa kohti alan markkinajohtajuutta. Meillä on vielä pitkä matka edessämme ja olemme vasta pääsemässä vauhtiin. Mahdollisuudet ovat rajattomat!”, Hostawayn toimitusjohtaja Marcus Räder kertoo.

Olemme vaikuttuneita Hostawayn tiimistä, visiosta ja kyvystä kehittää sekä pyörittää markkinoiden mahdollisesti parasta ja erottuvinta tuotetta. Uskomme, että yrityksellä on loistava mahdollisuus olla toimialan markkinajohtaja, laajentaa alustaansa entisestään, laajentua uusille markkinoille ja auttaa asiakkaitaan vastaamaan markkinoiden kasvavaan kysyntään. Olemme todella innoissamme yhteistyöstä ja siitä, että pääsemme aloittamaan uuden luvun yhtiön tarinassa, PSG:n Managing Director Edward Hughes kertoo.

Hostawayn kumppanina sijoituskierroksella toimi San Franciscolainen investointipankkiiri Vista Point Advisors.

Vuonna 2015 perustettu Hostaway on lyhytaikaisvuokraajille suunnattu palvelu, jonka avulla asiakkaat voivat kasvattaa ja tehostaa omaa liiketoimintaansa. Hostaway palvelee ammattimaisia lyhytaikaisvuokraajia tarjoamalla helppokäyttöisen alustan, joka on yhteydessä merkittävimpiin kansainvälisiin matkailusivustoihin. Hostaway saavutti hiljattain korkeimman mahdollisen kumppanitason kaikkien kolmen johtavan matkailusivuston Airbnb:n, Booking.com:in ja VRBO:n kanssa samanaikaisesti. Hostaway toimii täysin kansainvälisillä markkinoilla ja sillä on yhtiöt Suomessa, Espanjassa ja Kanadassa. Lue lisää osoitteesta www.hostaway.com

PSG on sijoitusyhtiö, joka tekee yhteistyötä ohjelmisto- ja teknologiapohjaisten palveluyritysten kanssa auttaakseen niitä kasvamaan, hyödyntämään strategisia mahdollisuuksia ja rakentamaan vahvoja tiimejä. Sijoittamalla yli 120:een nopeasti kasvavaan yritykseen ja mahdollistamalla niille yli 450 yritysostoa, PSG tuo merkittävää sijoituskokemusta, ohjelmistoalan asiantuntemusta ja tukea yritysten johdolle. Vuonna 2014 perustetulla PSG:llä on toimistot Bostonissa, Kansas Cityssä, Lontoossa, Pariisissa, Madridissa ja Tel Avivissa. Lue lisää PSG:stä osoitteesta www.psgequity.com



