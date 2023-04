Hotelli Koljonvirran täysin uudistetut ravintolat Rosso ja Hesburger avautuivat

Uusi, tunnelmallinen ravintolamaailma sijoittuu hotellin katutasoon tarjoillen näköalapaikan kaupunkielämän seurailuun. Tutut Rosso ja Hesburger jatkavat edelleen, mutta ilmeen lisäksi paikkaa vaihtaneina: Rosso Pizza–Grill siirtyy Louhenkadulle ja Hesburger Savonkadulle. Samalla Hesburger saa oman sisäänkäynnin. Hotellin O’Nelly’s ravintola jatkaa toimintaansa normaalisti. O’Nelly’s:in terassikausi avataan 5.5. livemusiikilla.

Rustiikkista tunnelmaa, grilliherkkuja ja aito pizzaelämys

”Meille oli itsestään selvää, että Rosso jää ison uudistuksenkin myötä taloon. Iisalmelaiset rakastavat Rossoaan, monien mielessä se on aina ollut kaupungissa”, hotellinjohtaja Tarja Jeskanen kertoo.

Rosson ketjupäällikkö Janne Kulovuori on innoissaan uudesta Rossosta. Ketjun ilmettä on alettu uudistaa vuodesta 2021, ja Iisalmen Rosso on uuden vuosikymmenen viides Rosso.

”Iisalmen uusi Rosso-ravintola on todella kutsuva; rustiikkinen, valoisa, vehreä ja raikas. Tilasta löytyy erimuotoisia pöytäryhmiä ruokailuihin ja yhdessä viihtymiseen, asiakaspaikkoja tulee sisätiloihin 100 ja alkukesästä avautuvalle terassille 56”, Kulovuori kertoo.

”Keittiön laitteisiin, kuten laavakivigrilliin ja uuteen pizzauuniin panostaminen maistuvat asiakkaan lautasella. Laavakivellä Rosson suosittuihin grilliannoksiin tulee herkullinen grillatun lihan tai kalan maku. Italialainen pizzauuni taas lämpenee jopa 500 asteeseen loihtien aidon italialaisen pizzakokemuksen”, Kulovuori jatkaa.

”Hyvä ruoka, viihtyisä miljöö ja lämminhenkinen palvelu ovat meidän uuden Rosson juttuja. Toivotan perheet ja ystäväporukat lämpimästi tervetulleiksi myös Rosson pastasunnuntaihin tai perjantaipizzalle töiden jälkeen! Ja vinkkinä, että Rossossa voi jatkossa viettää myös perhe- ja yritysjuhlia, sillä salin saa muunneltua yksityiskäyttöön väliseinien avulla”, hotellinjohtaja Jeskanen suosittelee.

Iso uudistus etenee aikataulussa

Niin ravintoloiden kuin hotellin sisustussuunnittelun toteuttaa kokonaisuudessaan helsinkiläisen Visionary Design Partnersin sisustussuunnittelija Jaana Ekman.

”Tavoitteena on luoda hotellista moniaistinen ja raikas kokonaisuus, jossa luonnon rauhoittava vaikutus tuodaan hotellin sisätiloihin saakka. Ravintolatilojen ja uusien huoneiden sisustuksessa käytetään paljon luonnonmateriaaleja, luonnollisia värisävyjä ja pitkäikäisiä kalusteita”, Jaana Ekman kertoo.

Uudistuksen valmistuttua kesällä 2023 hotellissa on 88 huonetta, kolme ravintolaa, viihtyisät saunatilat ja kokouskabinetti. Täysin uudet huoneet ovat jo myynnissä ja asiakkaiden käytössä 6.7.2023 alkaen.

Hotellia operoiva Osuuskauppa PeeÄssä investoi jättimäiset 28 miljoonaa euroa Pohjois-Savon matkailun kehitykseen lähivuosina, tästä Original Sokos Hotel Koljonvirran osuus on 5,6 miljoonaa euroa.

Uudistuksen aikataulu:

Ravintolat Rosso ja Hesburger, 14 hengen kokouskabinetti ja vastaanotto avautuvat 27.4.

Ravintolamaailman kesäterassi avautuu alkukesästä.

Täysin uudet hotellihuoneet ovat myynnissä ja asiakkaiden käytössä 6.7.2023 alkaen.

Huoneuudistus jatkuu syksyllä.

Uudistuksen tekijät:

Arkkitehtisuunnittelu: Suunnitteluhuone Oy

Sisustussuunnittelu: Visionary Design Partners Oy

Rakennusurakointi: Savon Laaturakennus Oy

LVI-urakointi: Ylä-Savon LVI-palvelu Oy

Sähköurakointi: Sähkörami Oy

Rosso, Iisalmi, aukioloajat: ma-pe klo 10.30-23, la klo 11-23 ja su klo 12-21

Hesburger, Iisalmi, aukiolojat: ma-su klo 10.30-22, aukiolot elävät sesongin mukaan

Lisätietoja: Hotellinjohtaja Tarja Jeskanen, puh. 044 719 7301, tarja.jeskanen@sok.fi

Original Sokos Hotel Koljonvirta tarjoaa moniaistisen hotellielämyksen Iisalmen keskustassa, Ylä-Savon sydämessä. Modernissa savolaishotellissa on uudistuksen valmistuessa 88 huonetta, kolme ravintolaa, kaksi terassialuetta ja kokoustila. Hotellia operoi Osuuskauppa PeeÄssä.

https://www.sokoshotels.fi/fi/iisalmi/sokos-hotel-koljonvirta