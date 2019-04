Houkutus - Lukuviikon iso kirjallisuustapahtuma Espoon kirjastoissa heti pääsiäisen jälkeen

Houkutus tuo runsaan kattauksen kirjailijavieraita Espoon kirjastoihin. Painotus on lasten- ja nuortenkirjallisuudessa mutta tapaamme myös Marko Annalan ja Juha Hurmeen.

Lukuviikko on Lukukeskuksen vuosittain järjestämä valtakunnallinen tapahtuma, jonka aikana kirjastot ja koulut ympäri Suomen juhlivat lukemista mm. erilaisilla tempauksilla, tapahtumilla ja kirjailijavierailuilla.



Espoossa vietetään Lukuviikkoa useiden kirjailijavierailuiden merkeissä. Lapsille ja nuorille on tarjolla kutsuvierastilaisuuksia kaikilla alueilla. Siri Kolu vierailee Entressen kirjastossa 24.4. ja esiintyy ensin kutsuvierasryhmille aamupäivällä ja klo 18 avoimessa tilaisuudessa. Espoonlahden alueella vierailee Nöykkiön kirjastossa Tuula Kallioniemi kutsuvierastilaisuudessa alakoululaisille. Ison Omenan kirjastossa vietetään Puluboi-päivää 26.4. kirjailija Veera Salmen kanssa. Kirjailija Magdalena Hai vierailee Sellon ja Haukilahden kirjastoissa 24.4. Katri Tapola vierailee Sellon kirjastossa 24.4.



Författaren och illustratören Linda Bondestam träffar under veckan lågstadieelever både på Sökö och Hagalunds bibliotek. På Entressebiblioteket får högstadieelever träffa författaren Sanna Tahvanainen.

Myös nuorille on tarjolla kutsuvierastilaisuuksia. Jyri Paretskoi vierailee Entressen ja Nöykkiön kirjastoissa. Isossa Omenassa vieraana on Siiri Enoranta, Sellossa Magdalena Hai.

Lukuviikolla on myös kaikille avoimia tilaisuuksia seuraavasti:

23.4. klo 18 Marko Annala Soukan kirjastossa

23.4. klo 19 Aleksis Salusjärvi ja Mikko Sarjanen Ison Omenan kirjastossa

24.4. klo 18 Siri Kolu Entressen kirjastossa



24.4. klo 16-17 Hurså, Hurme? - Hurmetta haastaen. Lukiolaiset haastattelevat kirjailija ja ohjaaja Juha Hurmetta. Kaksikielinen tilaisuus Ison Omenan kirjastossa.

24.4. klo 18 Kaisa Happonen ja klo 19 Antti Halme Tapiolan kirjastossa. Kaisa Happonen puhuu lukemisen tärkeydestä ja lukuinnon herättämisestä ja Antti Halme työstään nuortenkirjailijana.

24.4. klo 18 Riina ja Sami Kaarla Laaksolahden kirjastossa

Somalikulttuurimessuja, joiden yhtenä aiheena on kirjallisuus, vietetään Entressen kirjastossa 25.-26.4.

Tervetuloa Lukuviikon tapahtumiin!