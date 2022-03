HPV-rokotteen antamiseen väliaikainen pidennys - rokotussarja voidaan aloittaa, kunnes nuori täyttää 18 vuotta

HPV- eli papilloomavirusrokotteen antamisaikaa on pidennetty. Rokotussarja voidaan aloittaa, kunnes nuori on täyttänyt 18 vuotta. Pidennys on väliaikainen, ja se on voimassa lukuvuoden 2022–2023 loppuun saakka.

”Korona-aikana joissakin kunnissa ei ole pystytty toteuttamaan kaikkia terveystarkastuksia ja rokotuksia. Tällä väliaikaisella ratkaisulla haluamme varmistaa, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on yhdenvertainen mahdollisuus saada rokotussuoja papilloomavirusten aiheuttamia syöpiä vastaan”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio.

”Vaikka rokotusajan pidennys johtuu koronasta, ei ole väliä, mistä syystä nuoren HPV-suojassa on puutteita. Rokotussarja voidaan aloittaa yksilöllisen harkinnan perusteella myös silloin, jos se on jäänyt aloittamatta jostain muusta syystä”, sanoo THL:n ylilääkäri Ulpu Elonsalo.

HPV-rokote suojaa useilta syöviltä

HPV eli papilloomavirus aiheuttaa useita eri pään ja kaulan alueen, sekä peräaukon, peniksen, kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimien syöpiä. HPV tarttuu iho- ja sukupuolikontaktissa. Noin 80 prosenttia ihmisistä saa vakavalle taudille altistavan HPV-tartunnan elämänsä aikana.

Paras keino suojautua tartunnalta on HPV-rokote. Se estää noin 90 prosenttia kohdunkaulan syövästä ja jopa 95 prosenttia kahden yleisimmän HPV-tyypin aiheuttamista kohdunkaulan syövän esiasteista. Juuri nämä tyypit aiheuttavat myös suurimman osan syövistä.

HPV-rokote on maksuton, ja sitä tarjotaan kaikille lapsille ja nuorille

HPV-rokotus kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan, ja sitä tarjotaan kaikille lapsille ja nuorille. Pojat lisättiin HPV-rokotusten piiriin syksyllä 2020. Rokotussarjaan kuuluu yleensä kaksi annosta, jotka annetaan alakoulussa viidennellä ja kuudennella luokalla.

Jos HPV-rokotukset aloitetaan, kun nuori on täyttänyt 15 vuotta, rokotetta tarvitaan kolme annosta. Paras suoja muodostuu, kun rokote saadaan mahdollisimman nuorena.

Kunnat vastaavat HPV-rokotusten järjestämisestä. Jos rokotussarja on jäänyt yläkoulussa kesken, kunnan pitää huolehtia siitä, että nuorella on mahdollisuus saada puuttuvat rokotteet. On kuitenkin tärkeää, että perheet ja nuoret huolehtivat myös itse siitä, että puutteelliseksi jäänyttä suojaa täydennetään.

