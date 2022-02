HSL ja ELY selvittävät, kuinka Länsi-Uudenmaan bussipalvelut järjestetään kesäkuun alusta lähtien  

HSL ja Uudenmaan ELY-keskus ovat ryhtyneet yhdessä selvittämään, miten Länsi-Uudenmaan bussipalvelut järjestetään 1.6. alkaen. Pohjolan Liikenne ilmoitti helmikuun alussa, että se lopettaa 31.5. kaiken Länsi-Uudenmaan markkinaehtoisen eli ilman yhteiskunnan tukea ajamansa bussiliikenteen.

Osa HSL-alueeseen kuuluvasta Kirkkonummesta on markkinaehtoisen liikenteen piirissä. Pohjolan Liikenne kuitenkin jatkaa Kirkkonummen pääasiallisena sopimusliikennöitsijänä HSL:n tilaamassa liikenteessä.

”HSL:n ja ELY:n tavoitteena on turvata toimivat bussipalvelut Länsi-Uudellemaalle myös toukokuun jälkeen”, ryhmäpäällikkö Aleksi Manninen HSL:stä sanoo. ”Koska selvitystyö on vasta alussa, moni kysymys on vielä auki, mutta kerromme asiasta kevään kuluessa lisää. HSL:n liikenne ajetaan jatkossakin normaalisti ja selvitämme yhtenä vaihtoehtona vuorojen lisäämistä tilaamillemme linjoille.”

HSL-alueen matkustajiin Pohjolan Liikenteen vetäytyminen vaikuttaa erityisesti Pohjois-Kirkkonummella ja Veikkolassa. Yhtiö ajaa valtaosan Kampin ja Veikkolan välisen U-linjan 280 vuoroista, joten linjan liikennöinti saattaa harventua.

Alueella, josta Pohjolan Liikenne vetäytyy, ajetaan myös HSL:n tilaamaa bussiliikennettä. Linjalla 243(V) pääsee myös jatkossa Veikkolasta rantaradan varteen Espoon keskukseen, joten linja tarjoaa vaihtoehtoisen liityntäyhteyden Helsingin suuntaan.

Pohjolan Liikenteen Länsi-Uudenmaan linjoilla voi tapahtua muutoksia yksitäisissä vuoroissa myös ennen toukokuun loppua. Näistä muutoksista tiedotetaan erikseen.