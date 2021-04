HSL ja Traficom kutsuvat koko Suomen Kävelykilometrikisaan

Jaa

HSL sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kutsuvat kaikki suomalaiset kävelemään. Valtakunnallinen Kävelykilometrikisa käydään 1.5.–31.10. Kisa on kaikille avoin ja osallistua voi yksin tai porukalla. Joukkueilmoittautuminen avataan 15.4. Tänä vuonna yhteistyötä tehdään myös valtakunnallisen Kävelykipinä-tempauksen kanssa, jonka suojelijaksi on lupautunut Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

HSL:n ja Traficom järjestävät Kävelykilometrikisan, johon voi osallistua 1.5.–31.10. Joukkueet voivat ilmoittautua mukaan torstaista 15.4. alkaen osoitteessa kavelykilometrikisa.fi.

Kävelykisa on niin yksittäisille ihmisille kuin joukkueille suunnattu leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjaavat ylös kävelykilometrejään tai -minuuttejaan. Joukkue voi olla mikä tahansa kahden tai useamman ihmisen muodostama porukka, vaikkapa sitten työpaikalta, urheiluseurasta, yhdistyksestä tai kaveripohjalta koottu.

Kisaan kannattaa lähteä matalalla kynnyksellä. Kenkää toisen eteen laittaessaan voi samalla miettiä arjen rutiinejaan, esimerkiksi lähikaupassa käyntiä kävellen auton sijasta.

”Kisan tarkoituksena on tuoda näkyväksi kävelyä, joka on terveellinen, edullinen ja ilmastoystävällinen tapa liikkua. Käveleminen on myös olennainen osa joukkoliikennematkoja. Jo nyt reilu viidesosa kaikista suomalaisten matkoista tehdään kävellen. Toivottavasti kisa innostaa osallistujia kävelemään entistä enemmän”, Traficomin kävelyn ja pyöräilyn erityisasiantuntija Virpi Ansio sanoo.

Kisassa on neljä sarjaa

Kävelykisassa on neljä sarjaa: yksilösarja, parisarja, piensarja ja suursarja. Sarjoihin ei ilmoittauduta erikseen, vaan sarjaan kuuluminen tapahtuu automaattisesti joukkueen koon mukaan.

Yksin kisaavat kuuluvat yksilösarjaan ja kahden ihmisen joukkueet parisarjaan. Joukkue, jossa on 3–24 osallistujaa, osallistuu piensarjaan. Joukkue, jossa on vähintään 25 osallistujaa, siirtyy automaattisesti suursarjaan. Myös yksin kisaavan pitää luoda oma yhden hengen joukkueensa.

Kisassa palkitaan kunkin sarjan parhaat. Yksilösarjassa voittaa se, joka on kävellyt enemmän kilometrejä tai minuutteja kuin muut kanssakilpailijat. Pari, pien- ja suursarjassa voittajajoukkue on puolestaan se, jolla on kisan päätyttyä eniten kävelykilometrejä tai -minuutteja osallistujaa kohden.

Pääpalkinnot ilmoitetaan kisan päätyttyä. Osallistujien kesken arvotaan myös pienempiä palkintoja.

Myös kunnat kisaavat kilometreistä



”Tänä vuonna haluamme haastaa kaikki Suomen kunnat kannustamaan omat kuntalaisensa mukaan Kävelykilometrikisaan ja kisaamaan siitä, minkä kunnan asukkaat kerryttävät eniten kävelykilometrejä”, HSL:n erityisasiantuntija Tarja Jääskeläinen kertoo.

Kuntasarjaan ei ilmoittauduta erikseen, vaan osallistujan kirjaamat kilometrit alkavat automaattisesti kartuttaa hänen kotikuntansa kilometrisaldoa. Vertailutulokset saadaan jakamalla kunnan yhteenlasketut kilometrit kunnan asukasluvulla.

Kunta voi halutessaan myös luoda oman kisajoukkueensa, johon asukkaat voivat liittyä. Tällöin kunta kisailee kuntasarjan lisäksi joukkuesarjassa, jossa joukkueen kerryttämät kilometrit jaetaan joukkueen jäsenten määrällä, ei asukasluvulla.

Kävelykipinä-tempaus pidetään toukokuussa

Kävelykilometrikisa tekee yhteistyötä valtakunnallisen Kävelykipinä-tempauksen kanssa, jonka järjestävät Suomen Latu ja Tahko Pihkala -seura. Kampanjan tarkoituksena on haastaa kaikki suomalaiset kävelemään. Toukokuussa järjestetään erillisiä kävelytempauksia ympäri Suomen.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 80 vuotta Maaottelumarssista, johon 1,5 miljoonaa suomalaista aikanaan osallistui. Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö on lupautunut Kävelykipinä-kampanjan suojelijaksi.



Latuyhdistykset, urheiluseurat, kunnat, järjestöt ja liikeyritykset haastetaan järjestämään kävelytapahtumia ja keräämään kilometrejä 4.-25. toukokuuta kaikkialla Suomessa. Mukaan kutsutaan niin nuoret kuin vanhat, niin kuntoilijat kuin sohvaperunatkin.

Kävelykipinä-tempaukseen osallistuvat löytävät omat ohjeensa Kävelykilometrikisaan liittymisestä tempauksen nettisivuilta.