HSL kysyy palautetta lippuehdotuksista ja vyöhykemallin vaihtoehdoista

"Keskeinen periaatteemme kaikessa palvelukehityksessämme on asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden osallistaminen. Nyt osallistumiseen ja vaikuttamiseen on erinomainen tilaisuus! Kutsumme kaikkia asiakkaitamme ja seudulla liikkuvia arvioimaan ehdotuksiamme uusiksi lipuiksi ja vyöhykemalliksi. Olemme suunnitelleet ehdolla olevat liput ja mallit yhdessä asiakkaiden, sidosryhmien, asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa. Nyt tuomme nämä vaihtoehdot laajan yleisön testattavaksi. Odotamme innolla tuloksia ja palautetta siitä, miten vastaajat arvioivat eri mallien vaikuttavan liikkumiseensa", asiakaskokemuksen asiantuntija Eeva Jakobsson hehkuttaa.

Nykyinen malli tai sen muunnos, kolmen vyöhykkeen ABC vai tasahinnoittelu?

ABCD-vyöhykkeet korvasivat kuntarajat keväällä 2019. Selvitysten ja kyselyiden mukaan malli palvelee seudun asukkaita hyvin, mutta osana laajaa Lipputilihanketta HSL selvittää myös vaihtoehtoja vyöhykemallille.

Tavoitteena on löytää lippujen hinnoitteluun malli, joka edistää kestävien kulkutapojen eli kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttöä ja kasvattaa niiden osuutta kaikista HSL-alueella tehtävistä matkoista. Samaan aikaan mallin pitää turvata vähintään nykyisen suuruiset lipputulot, jotta riittävän hyvä joukkoliikenteen palvelutaso on mahdollista säilyttää.

Liikennemallinnusten mukaan kestävien kulkutapojen kulkumuoto-osuus kasvaisi eniten, jos uloimpien eli etäällä Helsingin keskustasta olevien vyöhykkeiden lippujen hintoja laskettaisiin. Se kannustaisi siirtymään nimenomaan pitkillä matkoilla henkilöautosta joukkoliikenteeseen. Jos sisempien vyöhykkeiden lipun hintoja korotettaisiin, osa asiakkaista valitsisi joukkoliikenteen sijaan kävelyn tai pyöräilyn, eikä siirtymää henkilöautoiluun tapahtuisi yhtä paljon kuin uloimmilla vyöhykkeillä. Kysely pyrkii selvittämään, miten seudulla liikkuvat vastaajat kokisivat nämä hinnoittelun muutokset.

Vyöhykekyselyssä on mukana neljä mallia:

nykyisen vyöhykemallin muunnos, jossa C- ja D-vyöhykkeillä on yhteinen CD-lippu kolmen vyöhykkeen ABC-malli, jossa C- ja D-vyöhykkeet yhdistettäisiin C-vyöhykkeeksi kolmen vyöhykkeen ABC-malli, jossa B- ja C-vyöhykkeet yhdistettäisiin B-vyöhykkeeksi ja nykyinen D-vyöhyke muuttuisi C-vyöhyke tasahinnoittelu, jossa koko HSL-alueella olisi vain yksi hinta ja lippu.

”Olemme laskeneet erilaisten vyöhykemallien hinnat liikenne-ennustemallilla siten, että ne tuottaisivat saman verran lipputuloja kuin nykyisin käytössä oleva ABCD-malli. Malleissa on yhdistetty vyöhykkeitä ja muutettu hinnoittelua vyöhykkeiden välillä. Mallien laskennallisia esimerkkihintoja on korotettu paremman palvelutason alueilla ja laskettu siellä missä palvelutaso on heikoin”, tuotepäällikkö Vesa Jääskö kertoo.

Kertalippujen rinnalle sarjalippu, ryhmälippu tai hintakatto

HSL tutkii mahdollisuutta tuoda kerta- ja kausilippujen rinnalle uudenalaisia lippuja, jotka sopivat etätyön myötä yleistyvään epäsäännöllisen säännölliseen matkustamiseen.

Tuotteistuksessa oletuksena on ollut, että asiakkaat tekisivät koronan jälkeen 20 joukkoliikennematkaa kuukaudessa, mikä vastaisi kahta tai kolmea lähityöpäivää viikossa. Sarjalipulla ja hintakatolla matkustaminen olisi siis nykyistä edullisempaa, jos matkoja olisi 20 kuukaudessa. Lisäksi tutkimme mahdollisuutta ottaa käyttöön ryhmälippu, jolla neljä aikuista matkustaisi kahden aikuisen lipun hinnalla.

HSL toivoo palautetta uudistusten vaikutuksista liikkumiseen ja asiakastyytyväisyyteen

HSL kerää palautetta lippujen ja vyöhykemallin jatkosuunnittelua varten. Kyselyn vastausten ja mallinnusten perusteella HSL pystyy tekemään arviot uusien lippujen ja vyöhykemallien vaikutuksesta liikkumiseen, lipputuloihin ja asiakaskokemukseen.

Vaikutusarviointien valmistuttua HSL lähettää esitykset uusista lipuista ja vyöhykemalleista lausunnoille jäsenkuntiin kesäkuussa 2022. Kunnat antavat lausuntonsa elokuun loppuun mennessä. Sen jälkeen HSL:ssä tehdään päätökset jatkokehitykseen vietävistä uusista lipuista ja vyöhykemallista. Käyttöön uudet liput saadaan viimeistään vuonna 2024, jonka jälkeen myös mahdollinen vyöhykemallin uudistus tehdään.

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa! Tutustu ehdotuksiin vyöhykemalleista ja uusista lipuista ja vastaa kyselyihin 28.2.–13.3.