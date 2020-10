HSL-sovelluksen toimintahäiriö jatkuu, lipun ostaminen ei välttämättä onnistu

HSL-sovelluksen laaja toimintahäiriö jatkuu eikä lipun ostaminen välttämättä onnistu. Myös voimassa olevan kausilipun näkymisessä puhelimessa voi olla edelleen häiriöitä.

Sovelluksen taustapalvelimessa on häiriö, joka aiheuttaa palvelun kuormittumista ja sen myötä häiriöitä lipun ostamiseen. Asiaa on selvitetty läpi yön ja ratkaisu pyritään löytämään mahdollisimman pian. Tällä hetkellä ei valitettavasti ole tietoa, kuinka pitkään siinä menee. Päivitämme tilannetietoa hsl.fi:hin heti, kun sitä on saatavilla.

HSL hyvittää häiriön aikana hankitut ylimääräiset liput.

Maksukortin katevaraukset lipuista, jotka eivät ole häiriön takia tulleet HSL-sovellukseen, purkautuvat kahden tunnin kuluttua.

Puhelinlaskulle ostetut liput hyvitetään noin 2-3 päivän kuluessa.

Jos asiakkaalla on sovelluksessa voimassa oleva kausilippu, HSL hyvittää kerta- ja arvoliput, jotka hän on joutunut ostamaan häiriön aikana.

Asiakkaiden tulee mahdollisuuksien mukaan ostaa lippu jollakin muulla tavalla. Lippuja voi ostaa: