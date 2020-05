HSL tarvitsee valtiolta suoraa taloudellista tukea

HSL esittää, että Helsingin seudun joukkoliikennettä tuettaisiin sadan miljoonan euron kohdennetulla tuella valtion lisätalousarviossa vuodelle 2020. Koronaviruspandemian takia joukkoliikenteen tulevaisuus on vakavasti uhattuna, ja ilman taloudellista apua hyvä kehitys Helsingin seudun ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi uhkaa pysähtyä.

HSL:n joukkoliikenne on kulkenut koronavirusepidemian aikana koko ajan, mutta matkustajamäärät ovat vähentyneet jopa 70 prosenttia. Normaalioloissa puolet HSL:n tuloista rahoitetaan lipputuloilla, puolet jäsenkuntien maksamilla kuntaosuuksilla. Nyt lipputulot ovat romahtaneet, eikä kuntienkaan taloustilanne vaikuta hyvältä.

HSL:ää uhkaavat tämänhetkisen arvion perusteella vähimmilläänkin 120 miljoonan euron lipputulomenetykset.

”Myös tämä kriisi on osoittanut, kuinka tärkeä osa toimivaa seutua joukkoliikenne on: olemme edelleen turvanneet esimerkiksi kriittisen henkilöstön pääsyn työpaikoilleen”, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi. ”Ja kun pyrimme taas saamaan taloutta uuteen nousuun, joukkoliikennettä tarvitaan seudun elinvoiman ja elinkeinoelämän turvaamiseksi.”

Helsingin seutu on Suomen talouden veturi, ja HSL:n liikennevälineissä tehdään 80 prosenttia koko Suomen kaupunkijoukkoliikennematkoista.

Joukkoliikenteen nykyinen taloustilanne on kuitenkin HSL:n ja sen jäsenkuntien näkökulmasta kestämätön. Ilman lisätukea vaihtoehtoja on vähän: esimerkiksi lippujen hintoja on korotettava tai palvelutasoa laskettava merkittävästi. Molemmat taas vähentäisivät joukkoliikenteen suosiota. Se ei olisi päästövähennystavoitteiden mukaista.

HSL:llä suuri vastuu päästöjen vähentämisessä

Koronakriisi on vähentänyt päästöjä globaalisti, mutta myös pandemian aikana ja sen jälkeisessä maailmassa ilmastonmuutosta on edelleen torjuttava voimakkaasti. Siinä joukkoliikenteellä on suuri rooli.

Helsingin seudun liikennepäästöjen vähentämisessä HSL on kantanut suurimman vastuun. Helsingin seudulla kestävän liikkumisen osuus on kasvanut, ja vuosina 2016–2019 joukkoliikennenousujen määrä kasvoi 8,1 prosenttia. Tavoitteena on, että HSL:n busseista 30 prosenttia kulkee sähköllä vuoteen 2025 mennessä. Sen jälkeen osuutta on tarkoitus kasvattaa entisestään.

Nyt heikentynyt taloustilanne vaikeuttaa myös tämän tavoitteen saavuttamista, ja vahva kehitys päästöjen vähentämiseksi uhkaa hidastua tai pysähtyä kokonaan.

Matkustajamäärillä mitattuna HSL on Suomen suurin liikennealan toimija Suomen ylivoimaisesti suurimmalla kaupunkiseudulla. Jos päästövähennystavoitteista joudutaan täällä tinkimään, se vaarantaa koko Suomen päästövähennystavoitteiden toteutumisen.

”Teemme kaikkemme tästä kriisistä selviämiseksi, mutta tarvitsemme siihen apua”, toimitusjohtaja Rihtniemi sanoo.