HSL tekee syksyllä lippulajitutkimusta raideliikenteessä

HSL tekee syksyllä lippulajitutkimusta metrossa, lähijunissa ja raitiovaunuissa. Tutkimuksen teko sujuu nopeasti, kun asiakkaan lippu on helposti saatavilla.

HSL tekee tänä syksynä lippulajitutkimusta 30.8. alkaen 3.12. asti. Tutkimusta tehdään metro-, lähijuna- ja raitiovaunuliikenteessä. Metrossa tutkimusta tehdään elo-syyskuussa, lähijunissa elo-lokakuussa ja raitiovaunuissa marras-joulukuussa.

HSL selvittää tutkimuksen avulla, mitä lippuja joukkoliikenteen asiakkaat käyttävät ja missä kunnissa he asuvat. Lisäksi lähijuna- ja raitiovaunuliikenteessä selvitetään asiakkaiden liityntäkulkutapoja eli sitä, miten he ovat saapuneet tutkittavalle liikennevälineelle ja miten he jatkavat siltä matkaansa.

HSL käyttää lippulajitutkimuksella kerättyjä tietoja joukkoliikenteen suunnitteluun ja kehittämiseen.



Tutkimuksen aineiston keräävät HSL:n matkalippujen tarkastajat tarkastustyönsä ohessa. Tarkastajat kulkevat linjoja päästä päähän matkustajia haastatellen. Aineiston keruu sujuu nopeasti, kun asiakkaalla on matkalippu helposti saatavilla. HSL toivoo, että tutkimuksesta ei aiheudu asiakkaille ylimääräistä vaivaa.

Koska asiakkaiden turvallisuus on HSL:lle ensiarvoisen tärkää, HSL tekee tutkimuksen viranomaisten antamia koronaohjeita noudattaen. Niin kauan kun muita ohjeita ei tule, matkalippujen tarkastajat käyttävät maskeja. Myös asiakkaita koskeva joukkoliikenteen maskipakko on toistaiseksi voimassa.