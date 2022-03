HSL: Valtion 20 miljoonan koronatuki tuo vain hetkellisen avun talouskriisiimme

”Kiitämme, että 2. maaliskuuta julkistetussa kevään koronatukipaketissa HSL-alueen joukkoliikenteelle on myönnetty lähes 20 miljoonaa euroa. Tuki tulee suureen tarpeeseen kahden kriisivuoden jälkeen, mutta tarve lisätuelle jo tänä vuonna on polttava. Joukkoliikenteen talous on kriittisessä tilassa. Juuri päättyneet etätyösuositukset ja rajoitusten poistuminen eivät vielä näy matkustamisessa”, HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykänen sanoo.

HSL on anonut joukkoliikenteelle kaikkiaan 150 miljoonan suuruista tukea tälle vuodelle, mihin nyt myönnetty summa tuo lähinnä hetkellistä apua.

Ilman valtion tukea HSL-alueella on edessä merkittävä palvelutason karsiminen, mikä leikkaa välittömästi myös palvelujen kysyntää. Palautumisemme kestää varovaisestikin arvioituna muutamia vuosia.

”Nykyisessä vaikeassa tilanteessa on tärkeää ylläpitää maailman huippuluokkaa olevan joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Hyvä joukkoliikenne edistää koko seudun kilpailukykyä ja hyvinvointia. Joukkoliikenteellä on myös merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja Helsingin seudun kunnianhimoisten päästötavoitteiden saavuttamisessa”, toimitusjohtaja Nykänen sanoo.