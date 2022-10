HSL:lle voitto kansainvälisessä palvelumuotoilukilpailussa

Tuomaristo perusteli valintaansa palvelumuotoilun pitkäjänteisellä ja monipuolisella käyttämisessä yksittäisistä pienistä ratkaisuista aina organisaation muuttamiseen asiakaslähtöiseksi. Kilpailutyö kuvasi laajasti sitä, mitä kaikkea palvelumuotoilulla on mahdollista saavuttaa pitkällä aikajänteellä. HSL:n työssä se näkyi kirkkaasti organisaation strategiaan asti.

”Palkinto kertoo siitä, että olemme kansainvälisestikin mitattuna palvelukehityksen kärjessä. Asiakaslähtöisen palvelumuotoilun tulee olla osana kaikkea palvelukehitystämme. Hellon on alansa tienraivaajien joukossa ollut luotettava, osaava ja yhteistyökykyinen kumppani. ”, HSL:ssä lukuisia palvelumuotoiluhankkeita luotsannut yksikön päällikkö Jarno Ekström sanoo.

Voittoisa kilpailutyö tuloksineen on läpileikkaus HSL:n laajemmista palvelumuotoiluhankkeista, joista esimerkitettyinä olivat: Vyöhykemallin asiakasymmärrystyö (Identifying requirements and conditions for a successful and customer-centric launch of the new Zone Model), Pikaratikan kokonaiskonsepti (Customer experience concept for the new light rail) ja viime vuoden aikana toteutettu Palvelumalli 2024 – kokonaisuus (Designing alternative pricing models and ticketing products for the new normal). Mainittujen lisäksi HSL:ssä on toteutettu noin 50 pienempää projektia asiakaslähtöisesti osallistavia menetelmiä käyttäen.

Kilpailutyöt arvosteltiin anonyymeina. Esikarsinnan jälkeen HSL:n kokonaisuus kilpaili finaalissa julkisen sektorin kategoriassa kuuden muun maan julkisorganisaation työn kanssa.