HSL:n hallituksen päätöksiä 16.6.2020

Lausuntopyyntö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023

Hallitus päätti pyytää HSL:n jäsenkunnilta lausunnon HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023. Lausuntoa pyydetään strategiasuunnitelmasta, liikenteen palvelutasosta ja sen muutoksista, kuntaosuuksien tasosta, lipputulotavoitteista TTS-kaudella, tarkastusmaksun korottamisesta ja kuntakohtaisen ali- tai ylijäämän käytöstä. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2020-2031 hyväksyminen

Hallitus päätti hyväksyä valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusta 2020-2031 koskevan neuvottelutuloksen ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Hallituksen käsittelemistä MAL-asioista tiedotetaan erillisessä tiedotteessa.

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 52/2020 järjestäminen

Hallitus päätti käynnistää bussiliikenteen tarjouskilpailun 52/2020. Kilpailukohteisiin kuuluu Helsingissä ja Tuusulassa liikennöiviä pienkalustolinjoja sekä Sipoon bussilinjat.

BEST-tutkimuksen tutkimuslaitoksen hankinta vuosille 2021-2023 sekä optio vuosille 2024, 2025 ja 2026

Hallitus päätti valita BEST-tutkimuksen tutkimuslaitokseksi kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan vertailun perusteella Epinion P/S:n. BEST (Benchmarking in European Service of Public Transport) on Helsingin, Tampereen, Turun, Tukholman, Oslon, Kööpenhaminan, Bergenin, Rotterdamin-Haagin, Geneven ja Trondheimin kaupunkiseutujen joukkoliikenneorganisaatioiden yhteistyöverkosto.

Hankintaoikaisuvaatimus monikanavaviestintäratkaisun hankintamenettelyä koskien

Hallitus päätti hylätä Luxus Worldwide Mainostoimisto Luxus Oy:n 2.6.2020 tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen hallituksen päätöksestä 26.5.2020. Tarjouskilpailun lopputulos ei muutu.

Lausunnon antaminen Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikon hankesuunnitelmasta

Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

Lausunnon antaminen Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelmasta

Hallitus päätti antaa lausunnon Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelmasta. Suunnitelma kattaa yhteensä kahdeksan kilometriä uutta raitiotietä ja mahdollistaa pikaraitioyhteyden rakentamisen Helsingin kantakaupungista Vihdintien kaupunkibulevardin kautta Kannelmäkeen. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Lausunnon antaminen Espoon Kiviruukin osayleiskaavaluonnoksesta

Hallitus päätti antaa lausunnon Espoon Kiviruukin osayleiskaavaluonnoksesta.

MAL-sopimuksen 2016-2019 loppuseuranta (kevät 2020)

Hallitus päätti merkitä tiedoksi MAL 2016-2019 -sopimuksen seurannan. Hallituksen käsittelemistä MAL-asioista tiedotetaan erillisessä tiedotteessa.

Matkustajien tyytyväisyys joukkoliikenteeseen (ASTY) keväällä 2020

Kevään 2020 asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan 88 prosenttia oli erittäin tai melko tyytyväisiä HSL:n joukkoliikenteeseen. Tutkimuksen tekeminen keskeytyi koronaepidemian takia maaliskuussa. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

