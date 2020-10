HSL:n hallituksen päätöksiä 27.10.2020

Sarastia Oy:n osakkeiden merkitseminen

Hallitus päätti, että Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä liittyy Sarastia Oyn osakkaaksi ja merkitsee 1 500 kappaletta Sarastian osakkeita merkintähintaan 3,66 euroa osaketta kohti (yhteensä 5 490 euroa). HSL hankkii jatkossa eräitä talous- ja henkilöstöhallinnan palveluita sidosryhmähankintana Sarastialta, ja hankinnan edellytyksenä on, että HSL on Sarastian omistaja.

Matkalippujen hinnat vuonna 2021

Hallitus päätti matkalippujen hinnat vuodelle 2021. Lisäksi hallitus päätti esittää liikenne- ja viestintäministeriölle, että HSL-alueen joukkoliikenteen tarkastusmaksuksi säädetään 100 euroa.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2023

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy talousarvion 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2022–2023. Lisäksi hallitus esittää yhtymäkokoukselle muun muassa, että toimitusjohtaja saa talousarviolainan ottovaltuudet enintään 50 miljoonan euron suuruisille luotoille vuonna 2021.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella

Lausunnon antaminen Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksesta

Hallitus antoi lausunnon Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksesta. Lausunnon mukaan yleiskaavaa on kehitetty luonnosvaiheesta kestävämpään suuntaan. Erityistä huomiota on kuitenkin kiinnitettävä junavarikoihin, sillä niiden tarve on kiireellinen. Histan suunnan varikko Helsingin ja Turun välisen mahdollisen uuden junayhteyden varressa ei korvaa kiireellistä varikon tarvetta rantaradalla.

