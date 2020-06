HSL:n hallitus hyväksyi MAL-sopimuksen neuvottelutuloksen vuosille 2020-2023

Maankäytön, asumisen ja liikenteen uudella MAL-sopimuksella Helsingin seudun 14 kuntaa, HSL ja valtio sitoutuvat yhdessä uusien raideyhteyksien ja asuntojen toteuttamiseen sekä edistämään kestävää liikennejärjestelmää ja yhdyskuntarakennetta. MAL-sopimuksen sisältö pohjautuu vahvasti seudun kuntien yhdessä tekemään ja viime vuonna hyväksymään MAL2019-suunnitelmaan.

HSL:n hallitus hyväksyi tiistaina kokouksessaan omalta osaltaan valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen neuvottelutuloksen. Sopimus tulee voimaan, kun seudun kunnat ja valtio ovat myös hyväksyneet sen. Sovitut konkreettiset toimet koskevat vuosia 2020-2023.

Helsingin seudun kunnat ovat määrätietoisesti edistäneet yhdessä kestävää kaupunkiseutua pitkäjänteisellä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteissuunnittelulla. Ensimmäinen MAL-aiesopimus valtion kanssa solmittiin jo 2012. Tuore MAL-sopimus on jatkoa edellisille sopimuksille. Sopimus pohjautuu vahvasti Helsingin seudun kuntien yhteistyössä valtion kanssa tekemään ja viime vuonna hyväksymään maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL2019-suunnitelmaan. Kaupunkiseudun tavoitteena on olla vähäpäästöinen, houkutteleva, elinvoimainen ja hyvinvoiva.

Merkittävimpiä liikenneinvestointeja nyt hyväksytyssä sopimuksessa ovat Espoon kaupunkirata, pääradan parantamisen toinen vaihe Pasila-Riihimäki-välillä, sekä Vihdintien pikaraitiotien toteuttaminen. Lisäksi valtio, kunnat ja HSL ovat sitoutuneet ratkaisemaan yhdessä lähijunaliikenteen uusien varikoiden sijoittumisen sekä laatimaan aikataulun niiden toteuttamiselle. Lähijunavarikot ovat ehdoton edellytys junaliikenteen lisäämiselle, kun seutu kasvaa. Kunnat jatkavat seudullisen pikaraitioteiden verkoston suunnittelua. Valtio ja kunnat rahoittavat yhdessä pieniä kustannustehokkaita liikennejärjestelmän parantamishankkeita.

”Sopimuksen sisältö tukee seudun pitkäjänteistä strategiaa kehittää liikennejärjestelmää joukkoliikenteeseen tukeutuen. Liikenne ja maankäyttö toteutetaan niin, että ihmiset liikkuvat sekä oman terveytensä että ympäristön kannalta selvästi nykyistä kestävämmin. Kun investoinnit tehdään oikea-aikaisesti kaupunkirakentamisen kanssa, niillä voidaan tehokkaasti vaikuttaa palveluiden, asuntojen ja työpaikkojen sijoittumiseen kestävän liikkumisen alueille”, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Edellisellä MAL-sopimuksella 2016-2019 saatiin hyviä tuloksia

Vuosiksi 2016-2019 tehdyn MAL-sopimuksen seuranta valmistui 9.6.2020. Tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin.

Seudulle valmistui päättyneen sopimuskauden aikana yhteensä yli 64 000 asuntoa, mikä ylitti tavoitteen. Valtaosa Helsingin seudun asuntotuotannosta sijoittui päättyneellä sopimuskaudella yhdyskuntarakenteen ja saavutettavuuden kannalta kestäviksi tunnistetuille ensisijaisille alueille. Myös hyväksytyistä kaavoista suurin osa sijoittui ensisijaisille alueille.

Sopimuksessa määritellyt liikenteen toimenpiteet toteutuivat myös pääsääntöisesti hyvin.

Raide-Jokerin rakentaminen alkoi kesäkuussa 2019 ja tavoitteena on, että liikenne alkaisi kesäkuussa 2024. Klaukkalan ohikulkutie valmistuu syksyllä 2021. Sen sijaan liityntäpysäköinnin lisääminen ja Pisararadan edistäminen eivät juurikaan edenneet sopimuskaudella.

Liikkumistottumukset kaupunkiseudulla kehittyivät hyvään suuntaan. Kuntien subventio joukkoliikenteen operointiin ja joukkoliikenneinfrastruktuuriin on ollut edelleen merkittävä. Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä on edistetty monin tavoin ja niiden osuus on kasvanut. Kestävien kulkumuotojen osuus Helsingin seudulla oli 60 % vuonna 2018.