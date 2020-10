HSL:n hallitus: Joukkoliikenne tarvitsee valtion taloudellista tukea myös tulevina vuosina

HSL-sovellus toimii jälleen 9.10.2020 14:13:04 EEST | Tiedote

HSL-sovelluksen häiriö on saatu korjattua ja lipun ostaminen toimii jälleen normaalisti. Taustapalvelimen kuormittuminen paikantui ongelmaan reaaliaikatiedon välittämisessä, ja se on saatu nyt korjattua. Jatkamme tiiviisti häiriöön johtaneiden syiden selvittämistä, jotta vastaava ongelma ei toistuisi. HSL hyvittää häiriön aikana hankitut ylimääräiset liput. Maksukortin katevaraukset lipuista, jotka eivät ole häiriön takia tulleet HSL-sovellukseen, purkautuvat parin päivän kuluessa. Puhelinlaskulle ostetut liput hyvitetään noin 2-3 päivän kuluessa. Jos asiakkaalla on sovelluksessa voimassa oleva kausilippu, HSL hyvittää kertaliput, jotka asiakas on joutunut ostamaan häiriön aikana.