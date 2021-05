HSL:n lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta: pitkän tähtäimen rahoitus turvaa joukkoliikenteen elinvoiman

HSL kysyy Malmilla digitaalisista tutkimuksista 19.5.2021 10:02:56 EEST | Tiedote

HSL jakaa Ylä-Malmin torilla 20.5. klo 8–14 asiakkaille kyselyä, jossa heitä pyydetään kertomaan, miten he suhtautuvat liikkumisen perusteella kohdennettaviin palveluihin ja kyselyihin. Asiakkaille jaettavassa tutkimuskortissa on QR-koodi, jolla he pääsevät vastaamaan kyselyyn matkapuhelimellaan.