HSL:n liikenne joulun ja vuodenvaihteen pyhinä

Joulun ja vuodenvaihteen pyhien aikana on HSL:n liikenteessä joitakin poikkeuksia. Jouluaattona ajetaan sunnuntaiaikataulujen mukaan ja myös joulupäivänä on sunnuntailiikenne noin kello 11 alkaen. Lähijunat ajavat joulupäivän aamuna rajoitetusti noin klo 11 asti, minkä jälkeen junat kulkevat sunnuntaiaikataulujen mukaan. Tapaninpäivänä on sunnuntailiikenne. Uudenvuodenaattona ajetaan perjantain aikataulujen ja uudenvuodenpäivänä sunnuntain aikataulujen mukaan. Lisälähtöjä ei ajeta uudenvuodenaattoyönä.

Poikkeukset tarkemmin Koulujen joululoman aikana 21.12.–6.1. ja 23.12.-6.1. joitakin bussilinjoja ei liikennöidä ollenkaan tai aikatauluissa on poikkeuksia. Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta hsl.fi/joulu2020 ja aikataulut Reittioppaasta. Jouluaattona 24.12. on sunnuntailiikenne. Riihimäen ja Lahden suunnan lähijunaliikenne (R- ja Z-junat) harvenee klo 16 alkaen

L-juna klo 23.03 Helsingistä ajetaan vain Kirkkonummelle asti (ei jatka Siuntion kautta Karjaalle)

Bussilinjoilla 171, 173, 182A, 787K, 788K, 841 ja 842 (Kirkkonummella, Siuntiossa ja Sipoossa) bussiliikenne jouluaattona päättyy jo noin klo 16. Linja 985 Kerava-Nikkilä liikennöi kuitenkin normaalin sunnuntaiaikataulun mukaisesti

U-linjojen bussit ajavat pääsääntöisesti lauantaiaikataulujen mukaan klo 13 asti, jonka jälkeen liikennöidään rajoitetusti Lisäliikennettä hautausmaille jouluaattona 24.12. Linja 24X liikennöi Asema-aukion (Postitalo, H2038) ja Hietaniemen välillä 15 minuutin vuorovälein noin klo 10-17. Linjalla 722 järjestetään lisäliikennettä Honkanummen hautausmaalle. Linjalla ajetaan tunnin välein lisälähtöjä klo 7.26-16.26 Rautatientorilta ja klo 8.15-17.15 Havukoskelta. Joulupäivänä 25.12. liikenne käynnistyy noin klo 11 sunnuntaiaikataulujen mukaan. Lähijunat ajavat joulupäivän aamuna rajoitetusti noin klo 11 asti, minkä jälkeen junat kulkevat sunnuntaiaikataulujen mukaan

Metroliikenne käynnistyy pääteasemilta noin klo 10.30

Raitioliikenne alkaa noin klo 11

Bussiliikenteessä ajetaan sunnuntain lähdöt klo 10.30 alkaen

Linjoja 171, 173, 182A, 787K, 788K, 841 ja 842 ei ajeta joulupäivänä (Kirkkonummella, Siuntiossa ja Sipoossa). Linja 985 Kerava-Nikkilä liikennöi kuitenkin sunnuntaiaikataulun mukaisesti klo 10.30 alkaen.

U-bussilinjoilla liikennöidään vain rajoitetusti.

Suomenlinnan lautta ajaa sunnuntain aikataulujen mukaan koko päivän. Tapaninpäivänä 26.12. on sunnuntailiikenne.

Lähijunat ajetaan kuitenkin tapaninpäivän ja sunnuntain välisenä yönä kuten normaalina lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. U-bussilinjoilla on poikkeukset mahdollisia. Uudenvuodenaattona 31.12. ajetaan perjantain aikataulujen mukaan. Lisälähtöjä ei ajeta, myös metroliikenne päättyy normaaliin aikaan arkiaikataulujen mukaisesti. Uudenvuodenpäivänä 1.1. on sunnuntailiikenne. Lähijunat ajetaan kuitenkin uudenvuodenpäivän ja lauantain välisenä yönä kuten normaalina perjantain ja lauantain välisenä yönä. U-bussilinjoilla on poikkeukset mahdollisia. Asiakaspalvelunumeromme 09 4766 4000 palvelee joulun ja uudenvuoden pyhinä kaikkina päivinä. Tarkemmat tiedot aikatauluista ja asiakaspalvelun aukioloajoista löytyvät osoitteesta hsl.fi/joulu2020. U-linjojen aikataulut voi katsoa myös osoitteesta matkahuolto.fi.

