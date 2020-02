HSL:n Rautatientorin palvelupiste muuttaa päärautatieaseman länsisiipeen

Uusi palvelupiste toimii Helsingin päärautatieaseman länsisiivessä torstaista 5.3. alkaen.

Uusi palvelupiste sijaitsee rautatieaseman länsisiiven katutasossa samalla käytävällä HSL:n tarkastusmaksutoimiston, VR:n lipputoimiston ja Helsingin kaupungin matkailuinfon kanssa. Sen käyntiosoite on Elielinaukio 3.

Palvelupisteeseen pääsee Elielinaukion puolelta aukion eteläpäässä sijaitsevan asemalaitureille vievän käytävän kautta. Asemalaitureilta katsoen käytävä sijaitsee raiteen 11 tuntumassa.

Palvelupiste on myös muuton jälkeen auki arkisin klo 7.30-19. Lauantaisin ja sunnuntaisin piste palvelee klo 9.30-17 eli se avaa ovensa puoli tuntia aikaisemmin kuin nykyään ja palvelee iltaisin kaksi tuntia nykyistä pitempään.

Nykyinen palvelupiste sulkee muuton vuoksi keskiviikkona 4.3. jo klo 17. Uusi piste aukeaa seuraavana aamuna normaalisti klo 7.30.

HSL järjestää muuttoviikolla opastusta sekä vanhalle että uudelle palvelupisteelle.

Asioita voi hoitaa myös verkossa, mobiilisti ja automaatilla

”Joukkoliikenteen asiakkaat hyötyvät siitä, että HSL:n, VR:n ja Helsingin kaupungin matkailuinfon tilat sijaitsevat lähellä toisiaan”, osastojohtaja Mari Flink HSL:stä sanoo.

Flink muistuttaa siitä, että lippuihin ja muihin joukkoliikenteeseen liittyvien asioiden hoitaminen ei enää nykyään välttämättä edellytä käyntiä palvelupisteessä, vaan niitä voi hoitaa myös verkossa, mobiilisti ja lippuautomaatilla.

”Seikka on otettu huomioon myös uudessa palvelupisteessämme”, Flink sanoo. ”Asiakasneuvojien työhön kuuluu jatkossa entistä enemmän se, että he opastavat asiakkaitamme käyttämään palvelukanavistamme sitä, joka on kuhunkin tilanteeseen nopein ja käyttökelpoisin.”

Pasilan ja Itäkeskuksen palvelupisteet jatkavat toistaiseksi entisillä paikoillaan ja entisin aukioloajoin.