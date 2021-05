HSL:n tarjouskilpailu ratkesi Nobina Oy:n ja Tammelundin Liikenne Oy:n hyväksi

HSL kysyy Puistolassa digitaalisista tutkimuksista 24.5.2021 13:30:58 EEST | Tiedote

HSL jakaa Puistolan asemalla 25.5. klo 7–13 asiakkaille kyselyä, jossa heitä pyydetään kertomaan, miten he suhtautuvat liikkumisen perusteella kohdennettaviin palveluihin ja kyselyihin. Asiakkaille jaetaan tutkimuskortteja, joissa on QR-koodi, jolla he voivat vastata kyselyyn matkapuhelimellaan.