HSL:n uusi toimintamalli tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista

HSL sijoittui kokonaisarvosanalla mitattuna neljänneksi BEST-tutkimuksessa 7.3.2022 16:01:41 EET | Tiedote

BEST (Benchmarking in European Service of Public Transport) -kyselytutkimus mittaa eri Euroopan kaupunkien asukkaiden tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseen. Kaikkein tyytyväisimmät asukkaat löytyivät Turusta, Tampereelta ja Genevestä. HSL:n tulos pysyi lähes samana kuin edellisvuonna.