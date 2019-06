HSL:n vuorokausilippu on kätevä kesäkulkijalle

Jos Helsingin seudun kesäkävijä aikoo tehdä useita matkoja päivässä tai kiertää mielenkiintoisia kohteita monena päivänä, hänen kannattaa ostaa HSL:n vuorokausilippu, joita saa 1-7 vuorokaudeksi. Kun älypuhelimeen lataa maksutta HSL-sovelluksen, matkustajalla on mukanaan sekä lippuautomaatti että liikenneneuvoja. HSL-sovelluksesta saa sekä vuorokausilippuja että kertalippuja ja sillä voi käyttää myös HSL:n Reittiopasta. Joukkoliikenteen ohella pääkaupunkiin ympäristöineen voi tutustua vaikka kaupunkipyörillä.

Vuorokausilipun voi hankkia monella tavalla. Joukkoliikenteen myynti- tai palvelupisteistä ja HSL:n monilippulippuautomaateista saa 1-7 vuorokauden lippuja kaikille HSL:n maksuvyöhykkeille. Lippu ladataan kertakortille ja voimassaolo alkaa siitä, kun lipun näyttää kortinlukijalle ensimmäisen matkan alkaessa.

Vuorokausilipun voi ostaa myös maksuttomalla, älypuhelimeen ladattavalla HSL-sovelluksella, jossa on tarjolla vuorokausilippujen koko valikoima kaikille maksuvyöhykkeille. Kun vuorokausilipun ostaa sovelluksesta, lipulle voi määrittää päivän ja kellonajan, josta lähtien se on voimassa. HSL-sovelluksella voi ostaa kesämatkoja varten myös aikuisten ja lasten kertalippuja.

HSL-sovellus toimii Android ja iPhone -puhelimissa ja sen voi ladata, vaikka asuisikin jossain muualla kuin Helsingin seudulla.

HSL:n kertalippuautomaateista ja bussinkuljettajilta voi ostaa yhden vuorokauden lippuja vyöhykkeille AB ja ABC, jotka kattavat Helsingin, Vantaan ja Espoon. Kertalippuautomaatista ja bussista ostetut vuorokausiliput tulostuvat paperille ja ne ovat voimassa ostohetkestä alkaen.

Olipa ostoslistalla sitten vuorokausilippu tai kertalippu, se kannattaa hankkia ennakkoon, sillä ennakkoon ostetut liput ovat edullisempia kuin liikennevälineestä hankitut. Bussinkuljettajilta saa edelleen lippuja, mutta raitiovaununkuljettajat ja lähijunien konduktöörit eivät enää myy niitä.

HSL:n lippuvyöhykkeet uudistuivat keväällä. Kuntien sisäisten ja seudullisten lippujen sijasta liput ostetaan nyt vyöhykkeille A, B, C ja D.

HSL:n Reittiopas kertoo linjavaihtoehdot

Onpa kesäkulkija menossa Temppeliaukion kirkkoon tai vaikka Nuuksion kansallispuistoon patikoimaan, joukkoliikenne vie perille. Yhteyksien valinnassa auttaa HSL:n Reittiopas, josta voi hakea linjavaihtoehtoja katuosoitteiden lisäksi myös matkakohteiden nimien mukaan. Reittiopas kertoo myös sen, minkä vyöhykkeiden lippua reitillä tarvitaan ja minkä hintainen matka on.

Tämän vuoden uutuutena Reittioppaasta löytyvät myös Helsingin ympäristön saaristoon vievät reitit. Suomenlinnan lautan lisäksi Reittiopas kertoo kahdenkymmenenviiden muun saaristolautan lähtölaiturit ja aikataulut. Reittiopas toimii myös HSL-sovelluksessa.

Helsinkiin ja sen ympäristöön voi bussien, metron, junien, ratikan ja lauttojen ohella tutustua myös kaupunkipyörän satulasta. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla on tänä kesänä käytössä yhteensä noin neljä ja puoli tuhatta kaupunkipyörää, joihin voi ostaa käyttöoikeutta päiväksi, viikoksi tai vaikka koko pyöräilykaudeksi.

Vielä lyhyempiin pyrähdyksiin sopivat potkulaudat, joita on käytössä Helsingissä. HSL on mukana Itä-Helsingin Vuosaaren kokeilussa, jossa on tarjolla yhteensä 300 perinteisesti potkittavaa ja sähköllä kulkevaa lautta.