HSL:n vyöhykeuudistus on tuonut matkustajia metroon ja muuttanut reittivalintoja

HSL:n uusien vyöhykkeiden käyttöönotto huhtikuun lopulla on ensimmäisten matkustajatilastojen pohjalta lisännyt metromatkustamista erityisesti Espoossa. Lähijunaliikenteessä ja bussiliikenteessä muutoksella ei ole ollut vaikutusta seudun matkustajien kokonaismäärään. Sen sijaan vyöhykeuudistus on vaikuttanut matkustajien reittivalintoihin.

Toukokuussa 2019 metron matkustajamäärä Espoossa sijaitsevilla asemilla kasvoi 9 prosenttia vyöhykeuudistuksen ansiosta ja koko metron matkustajamäärä 3 prosenttia. Arkipäivänä metrossa matkusti noin 303 000 ihmistä, joista 44 000 nousi kyytiin Espoon asemilta.

Lähijunaliikenteessä vyöhykeuudistus ei ole aiheuttanut matkustajamäärien kasvua, mutta matkustajien käyttämiin asemiin on tullut muutoksia. Kasvua on ollut Kehäradan länsipuolen asemilla, kuten Huopalahdessa (+3 %), Mäkkylässä (+9 %), Leppävaarassa (+4 %) ja Myyrmäessä (+8 %). Laskua on ollut sellaisilla asemilla, jotka ovat juuri Helsingin rajan sisäpuolella, esim. Pitäjänmäki (-9 %) ja Malminkartano (-7 %). "Tämä viittaa siihen, että uudet vyöhykerajat ja lippujen hinnoittelu ovat vaikuttaneet reittivalintoihin. Kulkureitit ovat osittain muuttuneet niin, että aiemman edullisimman, mutta mahdollisesti hieman vaikeamman yhteyden sijasta uusi reitti kulkee nyt kätevimmän ja lähimmän aseman kautta. Esimerkiksi noin 100 päivittäistä matkustajaa on siirtynyt käyttämään Mäkkylän asemaa Pitäjänmäen sijaan", ryhmäpäällikkö Marko Vihervuori HSL:stä kertoo.

HSL:n koko lähijunaliikenteen matkustajamäärä oli toukokuussa 239 000 arkipäivässä. Tähän vyöhykeuudistus ei ole juuri vaikuttanut.

Runkobussilinjoilla 550 ja 560 vyöhykeuudistuksen vaikutukset näkyvät muutoksina pysäkkien nousijamäärissä. Suosiotaan ovat kasvattaneet erityisesti sellaiset pysäkit, joilta pääsee vaihtamaan lähijunaan tai metroon. Linjalla 550 itään päin mentäessä Aalto-yliopistolta kyytiin nousevien matkustajien määrä on noussut 24 prosenttia ja Mäkkylässä 20 prosenttia. Linjalla 560 itään päin mentäessä Myyrmäestä kyytiin nousevien matkustajien määrä on noussut jopa 65 prosenttia. Myyrmäen merkitys vaihtopaikkana junan ja bussin välillä onkin selvästi kasvanut. Muussa bussiliikenteessä ei ole vielä nähtävissä merkittäviä muutoksia.

Raitiovaunuliikenteessä osa linjoista on ollut Sörnäisten remontin vuoksi poikkeusreiteillä, mikä on näkynyt maaliskuusta 2019 alkaen normaalia hieman matalampana matkustajamääränä. Vyöhykeuudistus ei ole vaikuttanut raitiovaunujen matkustajamääriin. Raitioliikenteessä oli 171 000 matkustajaa toukokuun arkipäivänä.