HSY sai vuoden 2021 Työmatkaliikkumisen edelläkulkija -tunnustuksen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on saanut vuoden 2021 Työmatkaliikkumisen edelläkulkija -tunnustuksen. HSL jakaa tunnustuksen vuosittain Fiksusti töihin hankkeen -kanssa sellaiselle HSL-alueen työnantajalle, joka on ottanut kestävän työmatka- ja työasialiikkumisen esimerkillisesti omakseen.

Lista toimista, joilla HSY on vuosien varrella kannustanut henkilöstöään kestävään liikkumiseen, on mittava. HSY:ssä on muun muassa laadittu työntekijöille useita liikkumissuunnitelmia.

”Tuemme työntekijöidemme kestäviä kulkutapavalintoja työmatkaedulla ja olemme pyrkineet järjestämään toimipisteisiimme hyvät pysäköintimahdollisuudet polkupyörille”, ympäristöasiantuntija Marika Visakova HSY:stä kertoo.

”Nostan erityisenä onnistumisena sen, kuinka työmatkapyöräilijät otettiin huomioon uuden päätoimipisteemme suunnittelussa, oli kyseessä sitten pyöräpysäköinnin järjestäminen tai varusteiden vaihto. Parkkihalliin tuli runkolukittavia pyöräpysäköintipaikkoja 100 polkupyörälle, joista kymmenen on varustettu sähköpistokkeella."

"Hallissa on myös pyörähuoltopiste työkaluineen. Sosiaalitiloihin tuli kaapit varusteiden kuivausta varten. Kun puitteet ovat kunnossa, se kannustaa pyöräilyyn ja liikkumiseen työmatkoilla.”

Työntekijät voivat valita useiden kestävien vaihtoehtojen välillä työpäivän aikaiseen liikkumiseen. Työasiointimatkoihin voi lainata sähköpyöriä tai asiointimatkakortteja joukkoliikennematkoja varten. Sähköpyöriä voi lainata myös viikon mittaisiin kokeiluihin.

Tarjolla on yhteiskäyttöautoja, joista osa kulkee biokaasulla ja osa sähköllä. Toimipisteisiin on asennettu latauspisteitä sekä talon omille sähköautoille että vierailijoille. Oman auton käyttö työtehtävissä vaatii erillisen luvan.

”Lisäksi osallistumme henkilöstömme kanssa vuosittain Kilometrikisaan ja Kävelykilometrikisaan. HSY:n Ilmastoinfo on kampanjoillaan kannustanut seudun asukkaita kestävään liikkumiseen, esimerkiksi sähköpyöräilyyn ja kävelemiseen”, Visakova kertoo.

”Tällä hetkellä suunnittelemme toimintamalleja koronarajoitusten jälkeiseen aikaan, esimerkiksi siihen, miten etätyöskentely jatkuu. Etätyökäytäntömme ja -ohjeistuksemme olivat joustavia jo ennen koronaa. Lähtökohtamme on se, että teemme työtä siellä, missä se parhaiten sujuu.”