HTJ valittu Taysin uudistamisohjelman loppuvaiheen rakennuttajakonsultiksi – yli 10 vuoden työ käynnistyy vuoden alussa

Rakennuttajatoimisto HTJ ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ovat tehneet sopimuksen Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelman loppuvaiheen rakennuttamisesta. Mittavan uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelun ja rakentamisen arvioidaan kestävän vähintään 10 vuotta. HTJ toimii hankkeen sitoutumattomana ja johtavana rakennuttajakonsulttina.

Taysin uudistamisohjelma on käynnistynyt vuonna 2010 ja edennyt noin puoliväliin. Nyt alkava uudistamisohjelman viimeinen vaihe tulee kattamaan Tays Keskussairaalan vanhimpien rakennusten uudisrakentamisen tai korjaamisen. Rakennuksissa toimii muun muassa teho-osasto, leikkaussaleja ja päivystys. Loppuvaiheen hankesuunnittelu pyritään aloittamaan keväällä 2021.

HTJ vastaa hankkeen suunnittelun ja rakennuttamisen projektinjohto-, asiantuntija- ja valvontatehtävistä. Lisäksi HTJ on koonnut ryhmän asiantuntijoita, joka valittiin kilpailutuksen perusteella hankkeen rakennuttamisen ja suunnittelun konsulttiryhmäksi. HTJ:n keskeisenä tehtävänä on johtaa konsulttiryhmän työtä ja varmistaa hankkeen onnistunut toteuttaminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tavoitteiden näkökulmasta.

HTJ:lla on ennestään vahva osaaminen sairaalarakentamisesta ja pitkä yhteistyötausta Taysin kanssa. HTJ on toiminut Taysin uudistamisohjelman alkuvaiheen kolmen uudisrakennuksen, maanalaisen pysäköintilaitoksen ja alueen yleisen infrarakentamisen rakennuttajakonsulttina.

”Olemme iloisia, että yhteistyömme jatkuu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Uudistamisohjelman pitkä, yli 10 vuotta kestävä viimeinen vaihe ja sairaalan useiden kriittisten toimintojen sijoittaminen uusiin tuleviin tiloihin on meille tärkeä ja velvoittava tehtävä. Valitun konsulttiryhmän sairaalaosaaminen on erittäin vakuuttava ja on hienoa päästä rakentamaan yhteistyötä eri osapuolten kanssa”, HTJ:n Tampereen ja Hämeenlinnan aluejohtaja Jari Tainio kertoo.

”Tärkein tavoitteemme Taysin uudistamisohjelmassa on turvata ja varmistaa laadukkaaseen hoitoon pääsy jäsenkuntien kasvavalle asiakasmäärälle sekä parantaa palveluiden asiakaslähtöisyyttä, tuottavuutta ja vaikuttavuutta. HTJ:n laaja osaaminen vaativissa sairaalarakentamisen tehtävissä palvelee tarpeitamme hienosti, ja heidän kokoamansa rakentamisen ja suunnittelun konsulttiryhmä edustaa monipuolista asiantuntemusta sekä kansainvälisistä että kansallisista sairaalahankkeista”, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kehitysjohtaja Arto Ranta toteaa.

HTJ:n kokoamaan Taysin uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnitteluryhmään kuuluvat:

Raami Arkkitehdit Oy

Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy

Arkkitehdit Kontukoski Oy

UKI Arkkitehdit Oy

Aihio Arkkitehdit Oy

C.F. Møller Architects

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

A-Insinöörit Civil Oy

Insinööritoimisto AX-LVI Oy

Granlund Oy

Granlund Tampere Oy

Delfoi Oy

Projektivisio Oy