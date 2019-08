HUB logistics -konsernin toimitusjohtajaksi Joni Sundelin

HUB logistics -konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Joni Sundelin. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1. marraskuuta 2019.

Sundelin siirtyy HUBin palvelukseen Finavialta, jossa hän on toiminut Helsinki-Vantaan lentoaseman johtajana. Aiemmin Itellalla sekä Tamrolla työskennelleenä hänellä on laaja kokemus logistiikka-alasta sekä toimitusketjujen parissa toimimisesta. Koulutukseltaan Sundelin on kauppatieteiden maisteri.

Sundelin näkee HUB logisticsilla laajoja kehitysmahdollisuuksia.

- HUB on yksityisomisteinen suomalainen yritys. Se on kehittyvä, kasvava, ammattitaitoinen ja kansainvälistyvä. HUBilla on erinomainen asiakaspohja ja paljon kehitysmahdollisuuksia, Sundelin kuvailee.

HUB logisticsin perustaja Aarno Törmälä on toiminut aikaisemmin sekä yrityksen toimitusjohtajana että hallituksen puheenjohtajana. Uuden toimitusjohtajan nimityksen myötä Törmälä keskittyy täyspäiväisesti hallitustehtäviin.

- Tarvitsimme ammattitaitoisen ja kansainvälistä liiketoimintakokemusta omaavan henkilön yrityksen johtoon. Nämä kaksi ominaisuutta löytyvät Jonista. Minun on aika luovuttaa toimitusjohtajuuteni ja tukea yrityksen kasvua hallitustehtävissä, Törmälä kiteyttää.