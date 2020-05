Huhtikuun myyntitiedote: Koronavappu hiljensi kuohuviinin myyntiä

Poikkeustilanteessa alkoholiostot ohjautuvat Alkoon ja päivittäistavarakauppaan. Tämä vaikuttaa myös Alkon huhtikuun myyntilukuihin. Alko on mukana Perherauhan julistuksen perherauhanturvajoukoissa ja osana tätä työtä tukee Jokaiselle lapselle lounas -kampanjaa.

Alko myi huhtikuussa 9,1 miljoonaa litraa juomia, mikä oli 23 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Tuoteryhmittäin myyntiään kasvattivat eniten roseeviinit, joiden myynti kasvoi 40 prosenttia. Miedoista viineistä myyntiään kasvattivat myös punaviinit (35 prosenttia) ja valkoviinit (28 prosenttia). Kuohuviinien myynti laski 2 prosenttia edellisvuoden huhtikuusta. Alkon huhtikuun myyntiin vaikuttivat pääsiäinen ja vappu sekä vähentynyt ulkomaanmatkustus ja ravintoloiden ja baarien kiinniolo. Alkoholin kokonaiskulutuksesta anniskelu vastaa noin 10 prosenttia ja matkustajatuonti noin 15 prosenttia.

Asiakkaita Alkon myymälöissä kävi huhtikuussa noin viisi prosenttia edellisvuotta enemmän. Asiakasmäärät vaihtelivat myymälöittäin. Asiakkaiden kiinnostus verkkokauppaa ja digitaalisia palveluita kohtaan on kasvanut korona-aikana. Huhtikuussa tehtiin noin 15 000 verkkokauppatilausta, kasvua oli 110 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Verkkokauppatilaukset noudetaan joko myymälöistä tai noutopisteistä. Mobiilisovelluksen on ladannut noin 62 000 käyttäjää.

”Asiakkaiden ja henkilöstömme turvallisuus on ollut koko poikkeustilanteen ajan etusijalla. Asiakkaamme ovat sopeutuneet hyvin uuteen tilanteeseen ja ovat asioineet myymälöissä perinteisten ruuhka-aikojen ulkopuolella, tästä kiitos! Osassa myymälöitä olemme rajoittaneet kerrallaan asioivien asiakkaiden määriä varmistaaksemme turvallisen asioinnin ja tähän on suhtauduttu ymmärtäväisesti”, sanoo toimitusjohtaja Leena Laitinen.

Vuoden ensimmäisen neljän kuukauden aikana Alko myi yhteensä 26,8 miljoonaa litraa juomia. Viime vuodesta litramyynti kasvoi 10 prosenttia. On epätodennäköistä, että Alkon ja päivittäistavarakaupan myynti korvaisi matkustajatuontia ja anniskelua, vaikka myynti on ollut edellisvuotta vilkkaampaa. Korona-aikana maalis- ja huhtikuussa Alkon myynti on ollut 16 prosenttia edellisvuotta vilkkaampaa ja asiakasmäärä on ollut 1,2 prosenttia suurempaa.

”Alkoholin käytössä on syytä edelleen muistaa maltti. Vähemmän on parempi”, Laitinen toteaa.

Huhtikuun alkoholin vähittäismyynti Suomessa vuosina 2017–2020, tuhatta litraa Alko Pt-kauppa Anniskelu Yhteensä 4/17 8 201 36 327 6 750 51 278 4/18** 6 772 33 656 6 658 47 086 4/19 7 414 37 833 7 430 52 677 4/20 9 089

** vuonna 2018 pääsiäismyynti ajoittui maaliskuulle.

Matkustajatuonti vuonna 2019 oli 61,4 miljoonaa litraa.

Huhtikuun alkoholin vähittäismyynti Suomessa vuosina 2017–2020, tuhatta litraa 100 % alkoholina* Alko Pt-kauppa Anniskelu Yhteensä 4/17 1 347 1 653 428 3 428 4/18** 1 159 1 570 429 3 158 4/19 1 264 1 769 473 3 506 4/20 1 550

** vuonna 2018 pääsiäismyynti ajoittui maaliskuulle.

Matkustajatuonti vuonna 2019 oli 6,2 miljoonaa litraa 100 % alkoholia.

Yhteistyö kumppaneiden kanssa näkyy valikoimassa

Alko haluaa osaltaan tukea kumppaneitaan haastavassa koronatilanteessa. Heti koronkriisin alussa tarjotun maksuajan lisäksi Alkon tilausvalikoima mahdollistaa tuottajille ja tavarantoimittajille nopean väylän saada tuotteensa myyntiin Alkon myymälöihin. Tilausvalikoima on kasvanut ja tuotteita on 10 prosenttia edellisvuotta enemmän. Toukokuun alussa Alkon kokonaisvalikoima ylitti 10 000 tuotteen rajan. Alkon koko valikoima on myynnissä verkkokaupan kautta kaikkialle Suomeen.

Pientuottajilla on maaliskuusta alkaen ollut mahdollisuus myydä tuotteitaan verkkokaupan ohella 20 Alkon myymälän kautta aiemman 10 myymälän sijaan. Lisäksi pientuottajille on käynnistetty lisätuotehakuja, ja tuotteet tulevat valikoimaan heinäkuussa. Alko on aktiivisesti pitänyt yhteyttä tavarantoimittajiin ja pientuottajiin koko kriisin ajan.

Alko mukana perherauhanturvajoukoissa

Koko kansaa herättävänä tekona A-klinikkasäätiön Lasinen Lapsuus ja Helsingin lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä julistivat Suomeen perherauhan huhtikuun alussa. Julistuksella herätetään kiinnittämään huomiota turvalliseen kodin arkeen ja muistutetaan, että apua on saatavilla, jos perherauha särkyy. Alko on mahdollistanut kampanjan toteutuksen osana vastuullisuustyötään.

Alko on mukana Perherauhan julistuksen perherauhanturvajoukoissa ja osana tätä työtä on tukenut Jokaiselle lapselle lounas -kampanjaa. Alko lahjoitti kampanjalle

50 000 euroa. Summalla pystytään toimittamaan yli 500 vähävaraiselle lapsiperheelle ruokakassi. Kampanjassa on maaliskuun alusta lähtien toimitettu vähävaraisille lapsiperheille yli 4 000 ruokakassia.

* 100 % alkoholi on tilastollinen luku. Siinä kaikki alkoholi muutetaan sataprosenttiseksi. Esimerkiksi litra 4,5-tilavuusprosenttista olutta sisältää 4,5 senttilitraa 100-prosenttista alkoholia.

Alkon myyntitilastoista

Alko julkaisee kuukausittain lukuisia eri myyntitilastoja kuten Alkon myynti tuoteryhmittäin, maakunnittain, hintaryhmittäin, alkuperämaittain ja makutyypeittäin. Tilastot julkaistaan alko.fi-myyntitilastot sivulla. Tilastot eivät ole suoraan verrannollisia keskenään edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, koska myyntipäivät (kuten myyntipäivien lukumäärät, pyhäpäivien ajankohta, viikonpäivät) vaihtelevat kuukausittain. Julkaistuissa tilastoissa ei tätä myyntipäivien vaihtelua ole otettu huomioon.