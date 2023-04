Huhtikuussa Kulttuurikulmassa Jouni Tossavaisen valokuvarunojen näyttely

Valokuvarunojen näyttely

Näköala Haminavuorelle

Kulttuurikulmassa

Ferdinand von Wrightin klassikkoteos Näköala Haminalahdelta (1853) on maalattu Haminavuorelta, josta sai nimensä Jouni Tossavaisen valokuvarunojen kokoelma Näköala Haminavuorelle (Aviador 2022).

Aviadorin Kulttuurikulmassa valokuvanäyttely Näköala Haminavuorelle ja uusia valokuvarunoja on esillä 1.4. –28.3.2023.

Näköala Haminavuorelle.on Tossavaisen neljästoista runokokoelma. Valokuvan ja runon yhteisteoksissa runoilija vaeltaa kotikaupunkinsa Kuopion järvimaisemassa, lapsuutensa Tervon metsissä, Euroopassa ja Venäjällä. Retkillään runoilija eksyy myös rakkauden erämaahan ja laatii ”Eksymisen kenttäoppaan”.

Tossavaisen romaani Taistelevien metsot (Aviador 2020) kertoo Ferdinand von Wrightin (1822–1906) yhdestä päivästä Haminalahden kartanossa. Kolmen proosateoksen jälkeen Näköala Haminavuorelle on Tossavaisen paluu runouden pariin.

Aiemmin julkaistuja valokuvan ja runon yhteisteoksia ovat kokoelmat Metsännenä (1990) ja Kuusikirja (2012).

---

Jouni Tossavainen (s. 1958) on Tervossa syntynyt, draamaa Tampereella ja kirjallisuutta Jyväskylässä opiskellut kuopiolainen kirjailija. Tossavainen on julkaissut lähes 30 teosta sekä runoutta että proosaa. Esikoiskokoelma Juoksijan testamentti ilmestyi vuonna 1985 ja Savonia-palkittu romaani New Yorkin Lentävä suomalainen 2014. Ferdinand von Wrightistä kertovan yhdenpäivänromaanin Taistelevien metsojen (2020) jälkeen on ilmestynyt romaani Pojan usko (Aviador 2021).

Näyttelyyn pääsee tutustumaan vapaasti liikkeen aukioloaikoina 1. – 30.4.:

MA-PE klo 11–18

LA klo 10–15

Tervetuloa!