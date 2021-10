Huijausviestejä liikkeellä Suomi.fi-viestien nimissä – älä klikkaa viestissä olevaa linkkiä

Linkki ohjaa rikollisten ylläpitämälle verkkosivustolle, joka on Suomi.fi-verkkopalvelun näköinen. Kyseessä on tietojenkalastelusivu, jonka tarkoituksena on hankkia henkilötietoja ja kirjautumistietoja, kuten pankkitunnuksia.

Suomi.fi-viestit ei lähetä koskaan linkkejä sähköpostitse tai tekstiviestillä

Jos kansalaisella on käytössään Suomi.fi-viestit, hän saa ilmoituksen Viestit-palveluun tulleista julkishallinnon viestistä sähköpostiinsa tai Suomi.fi-mobiilisovellukseen.

Suomi.fi-viestien sähköpostiin lähettämissä ilmoituksissa ei ole koskaan linkkiä, eikä niissä pyydetä lataamaan dokumentteja tai antamaan henkilötietoja. Suomi.fi-viestit ei koskaan lähetä ilmoituksia tekstiviestillä.

Jos olet saanut viestin,

Älä klikkaa viestissä olevia linkkejä.

Älä vastaa viestiin.

Älä syötä tietojasi sivustolle, johon olet mennyt sähköpostin kautta saamastasi linkistä.

Jos epäilet, että luottokorttitietosi tai pankkitunnuksesi ovat joutuneet vääriin käsiin, ota yhteyttä pankkisi asiakaspalveluun. Tee rikosilmoitus.

Suomi.fi-verkkopalvelua ylläpitävä Digi- ja väestötietovirasto selvittää tapausta turvallisuusviranomaisten kanssa.

Miten käytät Suomi.fi-viestejä turvallisesti

Jos sinulla on käytössäsi Suomi.fi-viestit,

kirjoita selaimen osoitekenttään osoite https://www.suomi.fi, jonka kautta pääset kirjautumaan Viestit-palveluun tai lataa matkapuhelimeesi Suomi.fi-sovellus: Google Play- tai App Store -sovelluskaupasta

älä koskaan siirry sivustolle sähköpostiisi tai tekstiviestillä tulleen viestin kautta.

älä siirry Suomi.fi-viesteihin hakukoneen tulosten kautta.

Kun olet kirjautunut Viestit-palveluun tai käytät Suomi.fi-sovellusta, voit turvallisesti avata Saapuneet-kansiossa olevia liitetiedostoja ja linkkejä.

Suomi.fi-viestit on tietoturvallinen tapa vastaanottaa viestejä eri viranomaisilta. Viestit-palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai henkilökortissa olevalla varmenteella.

Kun henkilö on ottanut palvelun käyttöönsä, hän saa viestejä sähköisesti niiltä julkishallinnon asiointipalveluista, jotka käyttävät Suomi.fi-viestejä. Tällöin nämä viestit eivät tule enää paperipostina. Esimerkiksi Verohallinnon, Traficomin sekä monien kuntien viestejä on mahdollista vastaanottaa sähköisesti.

