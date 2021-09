Huimapäinen sukellus erään runoilijan tuotannon alkulähteille – Jumalalle pyhitetty susi

Runoilijan tehtävä on muuttua runoudekseen. Näin on sanonut Jouni Inkala, ja teoksessaan JUMALALLE PYHITETTY SUSI hän päästää lukijat lähietäisyydelle katsomaan kuinka niin on käynyt, miten metamorfoosi on tapahtunut. Teos on huimapäinen sukellus erään runoilijan tuotannon alkulähteille.

Kirjan grafiikka Elina Warsta

Jumalalle pyhitetty susi on eräänlainen hyvin ainutlaatuinen muistelmateos. Inkala käy teoksessa läpi muistoja sukunsa alkuhämäristä alkaen Runoilijan rajattomalla vapaudella viivähdetään myös ajoissa ja paikoissa, joista omakohtaisia muistoja ei ole, ja solmitaan kauan sitten julkaistuista runoista säkeitä proosamuotoiseen, elävään kerrontaan tässä hetkessä. Muistot ja lähes kolmenkymmenen vuoden aikana kirjoitetut, eri kokoelmista peräisin olevat runot kulkevat rinnakkain, keskustelevat, vaihtavat ajatuksia ja aiheuttavat lukijassa oivalluksen väristyksiä: täälläkö on tämän runon syntysija, täälläkö sen reuna... *** Jouni Inkala (s.1966) on yksi kansainvälisesti tunnetuimmista runoilijoistamme. Hän on kutsuttuna ja moniaalle haluttuna vieraana vienyt suomalaista runoutta erilaisiin tapahtumiin ympäri Euroopan. Hänen esikoisrunokokoelmansa Tässä sen reuna ilmestyi 1992, ja viimeisin, 13. kokoelma Tee kunniaa, tee kunnia! vuonna 2019.

