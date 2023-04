Huippuammattilaisten uusi gluteiiniton pizzakonsepti aloittaa kesällä toimintansa pääkaupunkiseudulla

Gluteiinittomiin italialaistyylisiin pizzoihin erikoistunut Gheezy Gheeze aloittaa toimintansa Espoossa Valtteri Bottaksen ja Sara La Fountainin siivittämänä. Konseptin tarkoituksena on tarjota herkullista ja rapeaa gluteiinitonta pizzaa 3-pyöräisen pizzamopon kyydistä.

Gheezy Gheezen kotipaikaksi on valikoitunut Espoo, missä pizzamopo on tarkoitus parkkeerata Nokkalan Majakalle kesällä 2023. Pizzamopon voit bongata kesän aikana eri puolilta Pk-seutua tarjoten herkullisia pizzahetkiä kaikille pizzan ystäville.

Yritysidean juuret vievät Italiaan

Gheezy Gheeze on perustettu vesikielellä herkullisten gluteenittomien pizzojen ympärille. “Olen suuri Pizzan ystävä. Noudatan gluteenitonta ruokavaliota ja välillä on todella vaikea löytää hyvää gluteenitonta pizzaa. Ollaan testailtu ja maisteltu eri reseptejä, samaan aikaan kehittäen Gheezy Gheezen taikinaa. Olen todella iloinen että löydettiin huippu resepti. Jos en olisi näin kiireinen niin lähtisin itse ajamaan pizza-mopolla ympäri suomea!” kommentoi yksi yrityksen perustajista Valtteri Bottas.

Yrityksen taustalla on laajasti tietoa eri liiketoiminnoista, joita tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa uusien tuotteiden ja palvelujen saralla. Ennenkaikkea Gheezy Gheeze tulee hakemaan paikkansa maukkaan pizzan ja hauskan tekemisen markkinoilta. Pizzoissa lähiruoka, tuoreet raaka-aineet sekä ekologisuus ovat iso osa yrityksen strategiaa.



“Huippujengin kanssa on aina ilo tehdä duunia. Gheezy Gheezessä yhdistyy ruoka ja se ettei elämää kannata aina ottaa turhan vakavasti. Meidän resepti on ihan loistava ja saa todellakin veden kielelle ensi puraisusta lähtien. En malta odottaa että päästään aloittamaan.” kommentoi toinen Gheezy Gheezen perustajista Sara La Fountain.

FREE.fi mukana ensimmäisen pizzamopoyrittäjän rekrytoinnissa

Gheezy Gheeze ja FREE.fi ovat lyöneet hynttyynsä yhteen ensimmäisen pizzamopoyrittäjän löytämiseksi. Yhteistyön tarkoituksena on löytää luova yrittäjä FREE.fi Keikkapaikka -alustan avulla, jonka FREE.fi lanseeraa tällä viikolla. FREE.fi toteuttaa koko rekrytointiprosessin ja etsii sopivat ehdokkaat, jonka päätteeksi Gheezy Gheeze valitsee näiden joukosta ensimmäisen yrittäjänsä pizzamopolleen. Rekrytointi on aloitettu 13.4. ja valinta tulevasta yrittäjästä tehdään 5.5. Jatkossa yrityksen tavoitteena on laajentua myös muualle Suomeen.

“On iso kunnia päästä auttamaan Valtteria ja Saraa projektin tiimoilta. Tiedämme, että olemme oikea taho löytämään projektiin innokkaan yrittäjän. On kiva samalla tuoda markkinoille yhdessä jotain uutta.” kommentoi FREE.fi:n markkinointijohtaja Emil Kylämarkula.

Gheezy Gheeze sekä FREE.fi löysivät toisensa lähes sattumalta, hyvä synergia sekä usko toistensa ideoihin päätyi yhteistyöhön. “Gheezy Gheeze sekä Keikkapaikka ovat konsepteina käytännössä ennennäkemättömiä Suomessa. Yrittäjyyden eri muodot kiinnostavat etenkin nuoria ja pizzakulttuuri on jo vuosia ollut nosteessa Suomessa. Oli täydellinen aika yhdistää voimat, eteenkin kun mennään kesää kohti.”

Kesätöihin liittyvät haut ovat käynnissä ja näin ollen kilpailu paikasta tulee käymään kuumana vaikkei kyseessä ole vain kesätyö. “Tällaisia mahdollisuuksia avautuu nuorille yrittäjille harvoin. Yrittäjällä on käytännössä valmis idea, rahoitus ja ammattilaisten apu taustalla.”

Freelancaus sekä työn tekeminen yrittäjänä on vakiintunut monissa isoissa sekä pienissä yrityksissä, eteenkin maailmalla. “Uskomme vahvasti, että muutkin suomalaiset yritykset etsivät tulevaisuudessa enemmän freelancereita sekä itsensä työllistäjiä eri projekteihin, sillä maailmalla se on jo lähes normi - sen takia Keikkapaikka on olemassa”, summaa Emil.

Keikkapaikasta löytyy työkeikkoja ja toimeksiantoja, jotka soveltuu freelancereille sekä muille itsensä työllistäjille. Yrityksillä, jotka etsivät freelancereita on myös mahdollisuus ilmoittaa avoimista paikoista Keikkapaikalla jota FREE.fi manageroi.

Lue lisää:

FREE.fi Keikkapaikka