Huippugolffari Matilda Castrénista F-Securen uuden yritystietoturvabrändin lähettiläs

Ensimmäiseksi lähettilääksi on valittu suomalainen, kansainvälisesti menestyvä golfammattilainen Matilda Castrén. F-Securen uudesta yritysliiketoiminnan brändistä tulee Matilda Castrénin globaali pääyhteistyökumppani.

”Golf on sekä Suomessa että maailmalla suositumpaa kuin koskaan, ja menestyvien pelaajien otteita seurataan suurella mielenkiinnolla myös teknologia- ja tietoturva-alan päättäjien keskuudessa. Matilda Castrén on jo nyt, nuoresta iästään huolimatta, kaikkien aikojen menestynein suomalainen naisgolfammattilainen. Hän sopii erinomaisesti uuden brändimme lähettilääksi. Matildaa ja uutta brändiämme yhdistää määrätietoisuus ja valmius saavuttaa yhteistyöllä ja osaamisella maailman absoluuttinen huippu, painottaa F-Securen markkinointijohtaja Ari Vänttinen.

”Olen todella innostunut tästä yhteistyöstä, on mahtavaa päästä yhteistyöhön ainutlaatuisessa tilanteessa olevan menestyksekkään suomalaisen teknologiayhtiön ja uuden brändin kanssa. Näen, että urheilussa ja liiketoiminnassa on paljon samaa. Molemmissa tiimillä ja luottamukseen perustuvalla pitkäaikaisella yhteistyöllä on korvaamaton merkitys, ja koen, että voimme yhdessä muiden tulevien brändilähettiläiden kanssa olla supertiimi, Matilda Castrén kuvaa yhteistyötä.

Castrénin kausi on ollut huippumenetys. Hän teki historiaa voittamalla ensimmäisenä suomalaisena maailman kovatasoisimman naisten golfkiertueen, LPGA Tourin, osakilpailun kesäkuussa 2021. Heinäkuussa 2021 hän voitti Ladies European Tourilla, mikä mahdollisti hänelle pääsyn Euroopan Solheim Cup -joukkueeseen syyskuussa 2021. Siellä hän pelasi hienosti ensikertalaisena ja varmisti voiton tuoneen pisteen Euroopalle.

Matildan Castrénin kausi 2022 alkaa Tournament of Champions -kilpailulla 20.1. Orlandossa, Yhdysvalloissa, missä hän pelaa ensimmäisen kerran uuden brändin lähettiläänä.