Huippugolffari Paul Casey sijoitti suomalaiseen start-upiin

Maaliskuun lopulla englantilainen Paul Casey teki historiaa voittamalla ensimmäisenä pelaajana toisena peräkkäisenä vuonna Tampassa, Floridassa pelatun PGA-touriin kuuluvan Valspar Championshipin. Voitollaan Casey nousi maailmanlistan top 10:n tuntumaan kiiveten maailmanrankingissä jo sijalle 11. Voittoisan turnauksen jälkeen Casey teki myös suomalaista golf-historiaa sijoittamalla merkittävästi helsinkiläiseen Birdietime-yritykseen.

Arizonassa asuva Casey, 41, on voittanut golfin pääkiertueilla 16 turnausta, joista 13 on tullut European Tourilla. Ensimmäinen voitto Atlantin takana tuli kymmenen vuoden takaisessa Houstonin kilpailussa. Casey on viime vuosina keskittynyt PGA Touriin ja on saavuttanut siellä lukuisia vahvoja sijoituksia, joista vahvana osoituksena tuore voitto.

Birdietime on suomalainen verkkopalvelu, joka tarjoaa inspiraatiota ja tietoa golfin opetteluun. Birdietime tarjoaa opetussisältöjä maailman parhailta valmentajilta ja huippuluokan ammattilaispelaajilta, joiden opetukseen golfareilla ei muuten olisi mahdollisuutta päästä. Birdietimen tavoitteena on olla maailman johtava golfopetuksen ja inspiraation lähde vuonna 2023.

Birdietime on digitaalinen palvelukokonaisuus, joka opettaa ja inspiroi pelaajia. Pelaajat maksavat yhdestä sisältökokonaisuudesta kertamaksun tai ostavat vuosijäsenyyden, jolla saa pääsyn kaikkiin palvelun sisältöihin ja jäsenetuihin. Yksittäinen sisältökokonaisuus maksaa tällä hetkellä £39 ja vuosijäsenyys £99. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Hinnoittelua tullaan testaamaan ja optimoimaan asiakaskysynnän mukaan seuraavien kuukausien aikana.



Birdietimella on juuri avautunut rahoituskierros johtavassa suomalaisessa joukkorahoituspalvelu Around.fissa. Casey sijoitti Birdietimeen juuri tämän rahoituskierroksen ensi hetkinä. Kierros on auki 10.5 asti ja mukaan pääsee 921 euron minimimerkinnällä. Kierrosta tullaan markkinoimaan myös Ruotsissa yhteistyössä FundedByMe:n kanssa.